Meckesheim. (bmi) Ein brennendes Auto nahe der Bundesstraße B45 am Ortsausgang in Richtung Mauer hat am frühen Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie diese berichtet, hatte ein Autofahrer das Feuer an einem Reiterhof am Mauermer Weg nahe der B 45 bemerkt, einen Notruf abgesetzt, auf die Einsatzkräfte vor Ort gewartet und diese "auf der Anfahrt optimal eingewiesen". Dieses vorbildliche Vorgehen des Zeugen lobte Feuerwehrkommandant René Faul auf RNZ-Nachfrage ausdrücklich. Am Reiterhof stand ein BMW 3 im Hof in Vollbrand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

"Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen", berichtete Faul. Dies sei trotz des Abstandes von etwa drei Metern durch die enorme Hitzestrahlung eines solchen Brandes nicht auszuschließen. Daher wurde nach der vorsorglichen Evakuation der Anwohner zunächst einmal das Gebäude und nicht das brennende Fahrzeug mit Wasser bespritzt. "Das Auto war sowieso nicht mehr zu retten. Wenn sich die Flammen auf das Haus übertragen hätten, wäre der Schaden groß gewesen", betont der Kommandant.

Nach der Kühlung von Fassade und Gebälk mit der sogenannten Riegelstellung ging es dann mit einem sogenannten C- Rohr und unter Atemschutz an die eigentliche Brandbekämpfung. "Das war nach gut zehn Minuten erledigt", berichtet Faul. Und das, obwohl nach dem Wasser- auch noch ein Schaumeinsatz folgte. "Der Tankstutzen war abgebrannt und das auslaufende Benzin fing ebenso sofort Feuer", erklärte der Kommandant die Notwendigkeit des gegen brennende Flüssigkeiten weit wirksameren Schaumes.

Was die Brandursache angeht, so geht die Polizei von einem technischen Defekt aus, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage berichtete. Das Feuer sei im Motorraum ausgebrochen und habe zum Totalschaden des Gebrauchtwagens geführt, der vorher noch etwa 1700 Euro wert war. Diesen hatte der Besitzer erst frisch erworben und am Vortag abgestellt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, von denen die mitalarmierte Abteilung Mönchzell gar nicht mehr eingreifen musste.