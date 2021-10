Die Bahnüberfahrt in der Schatthäuser Straße fällt weg, sobald es für den Verkehr die neue Unterführung des Gleises gibt. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Auch wenn Sie als Gemeinderäte lange nichts gehört haben, wurde im Hintergrund hart gearbeitet." Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Sachstandsbericht über die seit Jahren geplante Eisenbahnüberführung. Sprich: eine "Brücke", über die oben die Gleise führen und untendurch der Verkehr fließen soll.

Tatsächlich war es zuletzt ruhig geworden um das Großprojekt, für das wie berichtet der Wegfall der bestehenden Gleisüberfahrten Oberhofstraße/ Zuzenhäuser Straße und Schatthäuser Straße/ Bahnhofstraße angedacht ist. Die Gleisüberfahrt beim Industriegebiet bleibt unberührt. Die Oberhofstraße ist ein Teilstück der Kreisstraße K4178. Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Federführung für die Gesamtmaßnahme übernommen.

Auch die Bahnüberfahrt in der Oberhofstraße soll wegfallen. Foto: Alex

Dass nun auch öffentlich sichtbar wieder Bewegung in die Sache kommt, ist sowohl für den innerörtlichen Verkehr als auch für den Verkehr von außerhalb kommend eine sehr erfreuliche Nachricht. Schließlich bilden sich vor den oben genannten Bahnübergängen – insbesondere im Berufsverkehr – immer wieder lange Staus, die bei den Verkehrsteilnehmern für Frust sorgen. Auch für Feuerwehr und Rettungsdienste birgt diese Situation Unwägbarkeiten, wenn es darum geht, schnell vor Ort zu sein.

Bevor Bauamtsleiter Andreas Fritz näher auf den neuen Rahmenterminplan einging, hatte Brandt aber noch eine aus Sicht der Gemeinde außerordentlich gute Nachricht zu verkünden: "Der Bund verzichtet auf die Rückforderung von 850.000 Euro." Diese bezog sich auf eine sogenannte Kreuzungsvereinbarung, welche die Gemeinde 2008 bei Arbeiten am Meckesheimer Bahnhof mit der Deutschen Bahn AG und dem Bund geschlossen hatte. In einer Nachtragsvereinbarung aus dem Jahr 2010 hatte das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur gefordert, dass die bestehenden Bahnübergänge bis 2021 geschlossen werden. Sollte dies nicht geschehen sein, werde der Bund einen Teil der damals von ihm übernommenen Kosten zurückverlangen.

Im Juli 2018 hatte Bürgermeister Maik Brandt im Gemeinderat mit den Worten "Die Hütte brennt" auf die Dringlichkeit der Thematik hingewiesen. Drei Jahre später sind die Bahnübergänge zwar immer noch offen. Doch zwei entscheidende Faktoren halfen der Gemeinde, die 850.000 Euro dennoch auf dem eigenen Konto zu behalten. Erstens stimmte der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises im November 2018 einstimmig für eine Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG. Diese beinhaltet die Beseitigung der beiden Bahnübergänge sowie den Neubau einer Eisenbahnüberführung, die zwischen den bisherigen Übergängen angesiedelt sein soll.

Zum anderen legte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises dem Bundesverkehrsministerium einen konkreten Bauzeitenplan vor: Für das Planfeststellungsverfahren und die Genehmigungsplanung werden drei Jahre veranschlagt. Für die eigentliche Bauphase wird mit weiteren drei Jahren gerechnet. Erstmals wird ein Datum für das Bauende genannt. Dies soll im Februar 2031 sein.

In den Reigen der guten Nachrichten speiste Bauamtsleiter Fritz die Information ein, dass die Deutsche Bahn im Rahmen der vorbereitenden Planungen die Notwendigkeit eines zusätzlichen Gleises in Richtung Sinsheim prüfen werde. Die Gemeinde strebt die Unterführung inklusive eines Fuß-und Radwegs an. Kosten wurden (noch) keine genannt.