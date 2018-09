Das Spektakel samt Matschpartie lockte rund 300 Zuschauer an den Fischweiher nach Meckesheim. Dort blieb so manches Gefährt im tiefen Morast stecken. Foto: Trilsbach

Von Jutta Trilsbach

Mauer/Meckesheim. Es war laut. Es war dreckig. Aber es war einfach nur toll! Ein durchweg positives Fazit zogen Zuschauer wie Veranstalter Motorsportclub (MSC) Mauer am Samstagabend zur 10. Schweren Badischen Gedächtnisfahrt. Organisation, Streckenbedingungen, Stimmung und Wetter waren optimal. Allein 300 Zuschauer trieb es ans Schlammloch am Meckesheimer Fischweiher. Dort gaben Enduro-Fahrer auf ihren geliebten "alten Kisten"alles und knatterten geschickt durch den breiten Matschparcours.

Den Fans, die von weither angereist waren, bereitete das internationale Spektakel eine Gaudi. Aus Marbach am Neckar hatte es sich ein Grüppchen an Senioren auf Klappstühlen direkt an der Absperrung bequem gemacht. Bierchen und Wurstbrot raus - und der Spaß konnte beginnen. Schlammspritzer inklusive. Ein Raunen ging jedes Mal durch die Reihen, wenn einem mutigen Fahrer die schwere Maschine im tiefen Morast "verreckte" oder es ihn nicht mehr auf dem Sitz hielt.

Und der Applaus war umso größer, wenn die Motorradhelden auf ihren schweren Maschinen danach weiterfahren konnten, weil etwa schnell eine neue Zündkerze herangeschafft wurde. Oder wenn die "Rothemden", die Lokalmatadoren des (MSC), bei dieser regionalen kleinen "Formel Eins" als stärkste Mannschaft durch den Matsch preschten. Mit: "Nobby auf" oder "Raffi gib Gas!" wurden die Classic-Fahrer angefeuert.

Die Gespanne der Baujahre bis 1988 bildeten dann den Höhepunkt bei der Schlammschlacht. Fahrtleiter Eike Dörzbach, ständig vor Ort, freute sich: "Es läuft alles optimal, Organisation, Strecke, Wetter und das gesamte Umfeld sind einfach klasse!" Gemütlich ging es derweil am anliegenden Bauernhof bei deftiger Kost und kühlen Getränken zu.

Am Schulzentrum in Mauer bezogen am Freitagnachmittag rund 220 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Belgien, den Niederlanden oder Frankreich in Wohnmobilen und Zelten ihr Quartier im Fahrerlager. Die Organisatoren des MSC und rund 60 Helfer waren bei den Registrierungen an der Strecke und bei den Fahrzeugabnahmen im Einsatz. Natürlich sorgten die Rothemden auch fürs leibliche Wohl und für ein geselliges Umfeld. Viele begeisterte Fahrer sind daher schon von Beginn an seit dem Jahr 2000 dabei.

Bürgermeister John Ehret begrüßte die Teilnehmer am Samstagmorgen und dankte dem Team des MSC sowie den umliegenden Gemeinden für ihre Unterstützung. Er betonte: "Die Veranstalter bemühen sich um einen größtmöglichen Einklang der Geländefahrt mit Natur, Umwelt und Landschaft, sodass das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit den Genehmigungsbehörden die Erlaubnis zu Durchführung erteilt hat."

Der MSC wies darauf hin, dass die Classic Enduro Geländefahrt kein Rennen, sondern eine Zuverlässigkeitsfahrt über einen 44 Kilometer langen Rundkurs ist. Der Kurs musste dreimal gefahren werden. Oberstes Gebot war, Fahrer und Material schonend um die Runden zu bringen. Zeitnahmen erfolgten elektronisch mittels Transponder.

Der Rundkurs führte von Mauer nach Meckesheim, Mönchzell, Lobenfeld, Spechbach und Epfenbach. Zu den interessantesten Punkten zählten die Steilauffahrt beim Zwetschgenbuckel in Mauer, das Schlammloch beim Fischweiher Meckesheim und die Sonderprüfung im Meckesheimer Industriegebiet "Bemannsbruch".