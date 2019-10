Meckesheim/Mauer. (cm/pol/rl) Die Polizei fahndete am Sonntag und Montag nach zwei vermissten Mädchen aus Meckesheim. Die beiden Elfjährigen waren zuletzt am Sonntag gegen 13.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Mauer auf der dortigen Kerwe gesehen worden.

Dort waren sie in Begleitung der Mutter eines der beiden Mädchen. Um 20.35 Uhr ging dann die Vermisstenanzeige bei der Polizei in Neckargemünd ein, da die Elfjährigen nicht nach Hause zurückgekehrt waren.

Wieso sich die Spur auf der Kerwe in Mauer verlor, ist unklar. "Wir nehmen den Fall sehr ernst und arbeiten derzeit auf allen Kanälen daran, dass wir die Mädchen wieder finden", sagte Polizeisprecher Markus Winter auf RNZ-Anfrage.

Am Montagabend kam dann die gute Nachricht: Die vermissten Elfjährigen sind wieder da. Sie waren unbeschadet von der Polizei im Landkreis Karlsruhe entdeckt und wieder nach Hause gebracht worden.

Die genaueren Hintergründe teilte die Polizei nicht mit: Warum die beiden Mädchen plötzlich verschwunden waren, müsse noch ermittelt werden, hieß es am frühen Dienstagmorgen.

Update: Dienstag, 29. Oktober 2019, 1 Uhr