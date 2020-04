Mauer. (pol/car) Die Forstämter in der Region warnten bereits vergangene Woche vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Nun brannte am Montag an der Grillstelle der Sandgrube am Grafenrain eine Baumfläche von etwa 150 Quadratmetern. Zehn Jungbäume wurden dabei zerstört. In der 20 Meter entfernten Feuerstelle lagen noch mehrere glimmende Äste.

Der kleine Flächenbrand wurde der Feuerwehrleitstelle kurz vor 19 Uhr gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr aus Mauer konnte das Feuer mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten schnell löschen.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen sich unter 06223/92540 zu melden.