Von Jutta Trilsbach

Mauer. Normalerweise macht der Gemeinderat in den Sommerferien Pause. Diese Zeiten sind jedoch alles andere als normal. Und so versammelte sich das Gremium im August zu einer seiner wichtigsten Entscheidungen an dem Ort, um den es auch ging: in der im Jahr 1966 gebauten und 1989 bis 1991 renovierten Sport- und Kulturhalle, die neu gestaltet und erweitert werden soll.

Geschäftsführer Jochen Wilfert vom Architekturbüro Knecht aus Ludwigsburg präsentierte die Maßnahmen. Ob es den Ferien oder der aufgeheizten, schlecht belüfteten Halle geschuldet war, dass sich trotz vorschriftsmäßig breiter Sitzabstände lediglich zwölf der 15 Bürgervertreter sowie nur eine Handvoll interessierter Bürger eingefunden hatten? Bürgermeister John Ehret erklärte: "Zwei Fraktionsmitglieder der UFM sowie ein Mitglied der SPD haben sich entschuldigt, mit zwölf Mitgliedern inklusive meiner Person sind wir aber beschlussfähig." Das Abstimmungsergebnis fiel mit acht Ja- und vier Neinstimmen mehrheitlich für die Entwurfsplanung mit Kosten von rund 5,6 Millionen Euro inklusive der Baunebenkosten und Honorare aus. Die Mitglieder von "Unabhängig für Mauer" (UFM) und beide Abgeordnete der "Grünen" versagten dem vorgelegten Entwurfsplan ihr Votum (siehe auch Artikel unten).

Hintergrund Großer Wurf oder großes Risiko? Die Komplettsanierung der Sport- und Kulturhalle ist umstritten - Räte machen sich Sorgen wegen der finanziellen Situation. So positionierten sich die Gemeinderäte zur Sanierung der Sport- und Kulturhalle: [+] Lesen Sie mehr Großer Wurf oder großes Risiko? Die Komplettsanierung der Sport- und Kulturhalle ist umstritten - Räte machen sich Sorgen wegen der finanziellen Situation. So positionierten sich die Gemeinderäte zur Sanierung der Sport- und Kulturhalle: > Rainer Drös (CDU) verwies auf die langen Planungszeiten: "Wir halten die vom Planungsbüro vorgelegten Entwürfe für rundum stimmig, alle unsere Wünsche wurden umgesetzt." Der Umbau solle zügig unter Nutzung möglicher Zuschüsse angegangen und die sanitären sowie technischen Anlagen für das Schwimmbad als Komplettmaßnahme durchgeführt werden. Angesichts der hohen Kosten sollten eventuell vorhandene Einsparpotenziale berücksichtigt und die möglicherweise anstehende weitere Sanierung des Hallenbads vorangetrieben werden. > Joachim Frühauf ("Unabhängig für Mauer"): "Nach ersten Berechnungen von 4,1 Millionen Euro sind wir bei aktuell 5,6 Millionen Euro für die komplette Sanierung der Sport- und Kulturhalle angelangt", kritisierte er und gab zu bedenken: "Leider ist das Hallenbad nur teilweise berücksichtigt." Es sei nur eine Frage der Zeit, dass das Bad ein Sanierungsfall werde. Dessen Komplettsanierung sei finanziell zwar nicht einfach zu stemmen, wäre aber eine Investition in die Zukunft einer attraktiven Wohngemeinde. "Wir haben die Sanierung neun Jahre lang vor uns hergeschoben und in Zeiten von Corona spielt es keine Rolle, ob wir 2021 oder 2022 beginnen", so Frühauf. Daher stimme man nicht zu. > Guido Dick (SPD):"Es ist ein großer Wurf für die Gemeinde – und das in Covid-19-Zeiten", bewertete Dick die Komplettsanierung der Sport- und Kulturhalle. Bei der Renovierung des Schwimmbeckens gebe es verschiedene Lösungsansätze. Sobald alle Zahlen auf dem Tisch lägen, werde der Gemeinderat über die beste Lösung befinden: "Wir wünschen uns dafür eine Unterstützung vom Land, welche für Kombigebäude noch keinen Fördertopf hat, und eine schnelle Entscheidung, in welcher Höhe eine Bezuschussung erfolgen kann." Dick bedachte, dass schwierige Haushaltsjahre auf die Gemeinde zukommen, man solle diese gemeinsam angehen und ein Zeichen für "unser liebenswertes Dorf" setzen. > Gabriele Fleig (Grüne) begründete ihr Nein: "Durch die Sanierung wird energietechnisch nur das Mindestmaß erreicht." Das Schwimmbad bleibe als Risikofaktor erhalten, der vorgelegte Entwurf gehe darauf nicht ein. Bei der Sanierung der Halle gebe es Unwägbarkeiten wie mögliche Schäden an Tragkonstruktion und Fundament sowie an der Pfahlgründung, die zusätzliche Kosten verursachen könnten. Der Schulhof-Parkplatz müsse ebenso berücksichtigt werden. Der Gewinn in puncto Sicherheit, Technik und Raum werde nach wie vor kritisch gesehen. Fragwürdig sei auch die hohe Investitionssumme von mindestens 5,6 Millionen Euro in Zeiten von unvorhersehbaren finanziellen Durststrecken.

Seit rund zehn Jahren ist die Sanierung der Halle ein kommunalpolitischer Dauerbrenner. Zahlreiche Diskussionen und Abstimmungen im Gemeinderat, die Erstellung eines dringend umzusetzenden Brandschutzkonzeptes für Halle und Schule sowie vorgezogene Investitionen in Straßenbau- und Kanalsanierungsmaßnahmen sorgten für Verzögerungen bei dem Großprojekt. In einer Klausurtagung im vergangenen November sprach sich der Gemeinderat für die Sanierung der Halle und den Erhalt des Hallenbades aus. Die Planungen wurden unter Mitwirkung des beratenden Bauausschusses weiter vorangetrieben und Ende Juli Vereinsvertretern vorgestellt.

UFM-Sprecher Joachim Frühauf stellte den Entwurfsplan in Frage: "Wir stimmen den Plänen nur zu, wenn das Hallenbad komplett saniert wird, was hier nicht berücksichtigt ist", kritisierte Frühauf. Lediglich die Renovierung der Umkleideräume mit Duschen und der Austausch der Fenster seien berücksichtigt, aber das Schwimmbad selbst nicht. Die Grünen plädierten derweil aus Nachhaltigkeitsgründen für einen Neubau an anderer Stelle, da die Lebenserwartung des sanierten Gebäudes lediglich um etwa 30 Jahre verlängert würde.

Wie geht es nun weiter? Ehret informierte auf Nachfrage, dass der Beginn der Arbeiten für Mai/Juni 2021 geplant sei. "Die Ausschreibungen werden wir bereits für Herbst/Winter 2020 und Frühjahr 2021 vorbereiten", so der Rathauschef. Grundsätzlich habe die Gemeinde fehlende Einnahmen durch die Corona-Krise, die man aber hoffentlich mit Fördergeldern gegenrechnen könne.

Die Halle soll zunächst in den Rohbauzustand rückgebaut werden. Böden, Wände, Decken, Fenster, Dämmung, Licht, Lüftung, Küche, Brandschutz, Heizung und Innenausstattung werden erneuert. Zudem wird eine Bühne mit Stauraum und Vorhang für kulturelle Veranstaltungen angebaut. Die Behinderten-Toilette wird in den unteren Eingangsbereich verlegt und das Foyer im ersten Stock erweitert. Und im Hallenbad wird der Duschbereich erneuert.