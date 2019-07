Von Jutta Trilsbach

Mauer. Das "Tafelsilber" der Gemeinde Mauer wird mit dem Wohngebiet "Am Karlsbrunnen" neu aufgelegt: Nach kurzer Zeit der Planungen hat jetzt der offizielle Spatenstich für das Neubaugebiet stattgefunden. Mit dabei war auch das Mannheimer Energieunternehmen MVV Regioplan, das als Erschließungsträger fungiert. An einem besonders heißen Tag griffen die Vertreter der beteiligten Planungs- und Baufirmen zum Spaten.

Bei sengender Sonne war das eine schweißtreibende Angelegenheit und ein kurzer Einblick in das, was Bauarbeiter insbesondere im Sommer leisten müssen. Auch die Zuschauer - darunter Grundstücksbesitzer, Bau-Interessenten und Gemeinderäte - versammelten sich unter Schatten spendenden Sonnenschirmen. Willkommene Abkühlung verschafften kalte Getränke und italienische Spezialitäten aus einem Eiswagen.

Bereits vor zwei Wochen begannen die Erschließungsarbeiten für das einen Hektar große Wohngebiet "Am Karlsbrunnen". Es bietet in verschiedenen Grundstücksgrößen insgesamt Platz für 25 Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Die Fläche grenzt direkt an ein Landschaftsschutzgebiet und das Wäldchen "Wilder Bruch" an der Gemarkungsgrenze zu Bammental an. Das Pfälzer Bauunternehmen Bender-Bau hatte bereits den Straßenverlauf abgesteckt, den Oberboden abgetragen und eine Bodenverbesserung mit Kalk und Zement eingearbeitet. So kann jetzt mit dem Kanalbau begonnen werden. Die Gemeinde hat in den Erwerb von 18 Grundstücken über eine Million Euro investiert. Die gesamten Erschließungskosten betragen 1,3 Millionen Euro.

Bürgermeister John Ehret erklärte: "Der Gemeinderat hat mit der Idee für ein Neubaugebiet Flagge gezeigt, denn uns hat eine große Nachfrage besonders junger Familien erreicht, für die wir hier mit einem tollen Baufeld Wohnraum schaffen können." Dabei betonte er: "Die Verwaltung hat den Bürgern von Anfang an alle Zahlen und Bauvorschriften offengelegt, denn Transparenz war für uns bei diesem Projekt immer wichtig." Der Rathauschef ging vor allem auf die Besonderheit der umweltfreundlichen Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz der "Bürger-Energie-Genossenschaft" und die Ableitung des Regenwassers in ein nahe gelegenes Feuchtbiotop ein.

Auch MVV-Geschäftsführer Markus Prien stellte die ökologischen Maßnahmen als vorbildlich heraus und freute sich: "Wir haben hier in zehn Monaten bis zum Spatenstich schon einen heißen Reifen gefahren, ja, Mauer ist eben heiß auf das Neubaugebiet!" Jedenfalls waren die Faltblätter mit den zum Verkauf stehenden gemeindeeigenen Grundstücken schnell vergriffen. Im kommenden Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein.