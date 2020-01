Mauer. (kaz) Guido Rudat ist ein friedfertiger Mensch. Als Chefeinkäufer war der 66-Jährige viel unterwegs und hatte von Berufs wegen stets eine große Menge Bargeld bei sich. Das Gefühl, bedroht zu werden, überkam ihn allerdings nicht im Außendienst. Sondern als er die Neckarwiese entlang joggte und sich von zwei jungen Männern verfolgt fühlte.

Er ist ihnen quasi davongelaufen. Und dann war da noch dieser Vorfall in der Heidelberger Altstadt: Da beobachtete er, wie ein junger Mann einer älteren Frau die Geldbörse aus dem Fahrradkorb stahl. Da hätte er gerne eingegriffen, doch gegen den Dieb hätte er nach eigener Einschätzung keine Chance gehabt. Kurz nach diesem Erlebnis kaufte er sich eine Schreckschusspistole.

Benutzt hat er sie allerdings noch nie. Deshalb kam für ihn das Angebot, die Waffe einmal auf der Schießanlage des Schützenvereins Mauer auszuprobieren, gerade recht. Wer so eine Signalwaffe benutzen will, darf dies ansonsten nur auf seinem Privatgelände tun, Voraussetzung dafür ist außerdem der "kleine Waffenschein".

"Das hätt’ ich nicht gedacht", wiederholt Rudat nun immer wieder. Er ist völlig überrascht darüber, wie laut der Knall aus seiner Schreckschusspistole ist, und dass er andere mit so einer Signalwaffe durchaus schwer verletzen könnte. Zumindest, wenn er mit weniger als einem Meter Abstand auf vermeintliche Angreifer zielen würde. So groß ist die Druckwelle, die Platzpatronen oder Patronen mit Reizgas erzeugen.

Von Schießleiter Ralf Wallenwein hat sich Rudat den Umgang mit der Signalwaffe genau erklären lassen. Künftig will er sie "entspannt" mit sich führen und hofft, sie nicht benutzen zu müssen.

Schreckschusswaffen sehen täuschend echt aus, was in gefährlichen Situationen von Vorteil sein kann. Aber leider auch von Nachteil, wenn sie von braven Bürgern nicht zur Verteidigung, sondern von Kriminellen zum Angriff benutzt werden. Auf die Schnelle können nämlich auch Polizisten oft nicht zwischen scharfen Waffen und solchen mit Platzpatronen unterscheiden. Das kann fatale Folgen haben.

Der Vorsitzende des Schützenvereins, Werner Lenz, erinnert sich daran, dass Schreckschusspistolen bis in die 1980er Jahre noch gern zu Silvester gekauft wurden. Denn mit ihnen können auch pyrotechnische Munition wie Leuchtsignalsterne und Pfeifpatronen abgefeuert werden. Seit das Silvesterfeuerwerk in allen Variationen preisgünstig beim Discounter angeboten wird, ging der Absatz an Schreckschusspistolen laut Lenz stark zurück.

Der Schützenverein Mauer freut sich nicht nur über Interessierte, wenn er zum Ausprobieren von Schreckschusspistolen auf sein Gelände lädt. Dienstags und freitags ab 19.15 Uhr sowie sonntags nach Absprache von 10 bis 12 Uhr kann man sich auf der Anlage im Meckesheimer Weg über den Schießsport informieren. Der Verein ist mit rund 200 Mitgliedern und über 25 aktiven Jugendlichen sehr gut aufgestellt. Das liegt auch daran, dass Bogenschießen ein großes Thema ist – sowohl in der Halle als auch auf dem Parcours im Freigelände.