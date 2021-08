Von Sabrina Lehr

Mauer. An der Norbert-Preiß-Schule soll ab dem kommenden Schuljahr eine Schulsozialarbeit eingeführt werden. Der Gemeinderat ermächtigte in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, einen Vertrag mit der SRH Schulen GmbH aus Neckargemünd abzuschließen. Die Grundschule mit einem Sozialarbeiter auszustatten, ist bereits seit längerer Zeit ein Punkt auf diversen Wunschlisten: Im Bürgermeisterwahlkampf war es eine der Forderungen von John Ehret und auch im Rahmen der jüngsten Haushaltsklausur wurde von mehreren Fraktionen der Ruf nach dem Angebot laut. Er wurde nun erhört – aber auch kontrovers diskutiert.

"Wir haben ein Angebot bei der SRH Schulen GmbH in Neckargemünd eingeholt", teilte Ehret mit. Die Schwierigkeit, eine geeignete Fachkraft für die kleine Norbert-Preiß-Schule zu finden, habe man umgangen, indem man sich mit Lobbach zusammentue. "Das heißt, die Person, die hier die Sozialarbeit macht, wird das auch in Lobbach machen", so Ehret. Die SRH habe empfohlen, in Mauer mit einer 30-Prozent-Kraft einzusteigen, was einer wöchentlichen Arbeitszeit von 13 Stunden entspricht. Diese soll ab Herbst Beratungen und Hilfe bei schulischen oder privaten Konflikten, Mobbing oder ähnlichen Problemen bieten.

Dafür stellt die SRH jährlich 25.440 Euro in Rechnung. Das Gemeindesäckel wird jedoch nur mit 15.420 Euro belastet, da der Rhein-Neckar-Kreis und das Land Baden-Württemberg jeweils 5010 Euro an Förderung hinzuschießen. "Wir sollten das auf alle Fälle auf den Weg bringen", warb Bürgermeister Ehret um die Zustimmung des Plenums. "Das Geld ist gut angelegt in unsere Kinder."

Während Rainer Drös für die CDU-Fraktion, Gabi Fleig für die Grünen und Marina Heiß für die SPD ihre Unterstützung des Ansinnens betonten, wurden aus der Fraktion "Unabhängig für Mauer" (UfM) kritische Töne laut. "Sind Kinder in der ersten Klasse schon so kompliziert?", fragte Bernhard Plech (UfM). "Zu meiner Zeit gab’s das nicht", pflichtete Fraktionskollege Andreas Raser ihm bei und wollte wissen, ob man derartige Aufgaben "nicht in die Hände der Lehrer legen" könne. "Der kleine Mann denkt ja auch darüber nach, ob solche Investitionen nötig sind oder ob es andere Lösungen gibt", unterstrich er.

"Die Zeiten haben sich geändert", ging Bürgermeister Ehret auf die Zweifel ein und Rainer Drös, selbst Pädagoge am Gymnasium in Neckarbischofsheim, beschrieb die Probleme, welche die Einführung einer Schulsozialarbeit seiner Ansicht nach auch im beschaulichen Mauer notwendig machen. "Mobbing ist richtig groß, auch übers Internet", so der CDU-Mann. Außerdem ginge es unter anderem um die Betreuung von Scheidungskindern und Kindern, die in ihren Familien Gewalt erleben. "Es geht nicht darum, dass Lehrer sich ärgern, Probleme lösen zu müssen", stellte er klar und betonte: "Das können wir als Lehrer nicht auffangen." Das bestätigte auch Gabi Fleig, die selbst an der Norbert-Preiß-Schule unterrichtet.

"Ich war immer der Meinung, dass in Mauer die Welt noch in Ordnung ist", sagte Joachim Frühauf (UfM) und bezog sich darauf, dass Mauer keine sozialen Brennpunkte habe sowie "keine Migration, die Probleme macht." Stellvertretend für seine Fraktion betonte er aber: "Wenn es notwendig ist und den Kindern nutzt, ist die Entscheidung klar." Und so kam es. Geschlossen stimmten alle anwesenden Räte für die Einführung der Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2021/2022.