Von Anja Hammer

Mauer. Bei Dirk Agena laufen derzeit die Drähte heiß. Allein während er mit der RNZ telefoniert, gehen mehrere Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und im E-Mail-Postfach ein. Sein Angebot trifft den Nerv der Zeit: Mit "Dirks Biokiste" bekommen die Kunden Biowaren direkt nach Hause gebracht; dafür müssen sie nicht in den Supermarkt, nicht in die Nähe von anderen Menschen. Doch so sehr sich der Mauermer über den Ansturm freut, sagt er auch: "Wir mussten schon letzte Woche die Reißleine ziehen." Neue Kunden können seit Mitte März nicht mehr aufgenommen werden.

Schon seit einiger Zeit läuft das Geschäft gut. "Im Januar haben wir zum ersten Mal die 1900 Lieferungen pro Woche überschritten", berichtet der Mann, der das Unternehmen vor 25 Jahren als Ein-Mann-Betrieb gründete und mit seinem Passat eine Handvoll Kunden aus der Region mit Biowaren versorgte. Inzwischen beschäftigt er 40 Mitarbeiter. Vor ein paar Wochen hatte er gerade neue Touren geplant, ein neues Transportfahrzeug besorgt und einen neuen Fahrer eingestellt.

Doch dann erreichte das Coronavirus den Rhein-Neckar-Kreis. "Und alle Planungen waren überholt", berichtet Agena. Stammkunden wechselten vom 14-tägigen Lieferrhythmus auf wöchentliche Bestellungen, es gab auch keine Unterbrechungen mehr wegen Urlaubs und an einem Tag gab es allein 70 Neukunden. Danach war Schluss. Mit 2100 Lieferungen in der Woche war das Maximum erreicht.

Dass die Nachfrage an seinem Bio-Lieferdienst so stark gestiegen ist, überrascht Agena überhaupt nicht. Zum einen wollten viele derzeit die angespannte Atmosphäre im Supermarkt vermeiden, zum anderen habe sich für viele der Tagesablauf geändert aufgrund von Home-Office, Zwangsurlaub und Co.. Der schnelle Stopp im Supermarkt auf dem Weg von der Arbeit falle nun ebenso weg wie das tägliche Essen in der Kantine oder das Essen in der Schule für die Kinder. "Die Leute essen jetzt einfach mehr zu Hause", so Agena.

Und so gibt es inzwischen eine Warteliste mit mehreren Hundert Anfragen. Nach dem Gespräch mit der RNZ wird diese um zehn weitere angewachsen sein. Die Liste soll nach und nach abgearbeitet werden – wenn sich die Lage beruhigt hat. "Wir gehen davon aus, dass ein Teil interessiert bleibt", so Agena.

Bei den meisten stoßen er und sein Team auf Verständnis. "Sicher gibt es Ausnahmen", sagt Agena. Aber zum Großteil seien die Kunden "sehr nett". Viele E-Mails mit Lob und guten Wünsche würden im Büro im Mauermer Industriegebiet eingehen. "Die drucken wir aus und hängen sie auf, damit die Fahrer sie auch sehen."

Das Kuriose: Obwohl das Kerngeschäft von "Dirks Biokiste" darin besteht, frisches Obst und Gemüse in einer Art Abonnement nach Hause zu bringen, sieht die Nachfrage derzeit anders aus. Der Online-Shop macht es möglich. "Besonders gefragt sind Trockenprodukte, Konserven wie Tomatensoße, eingemachte Bohnen und Mais", zählt Agena auf. Und Mehle würden verlangt. Nur gebe es da inzwischen Lieferschwierigkeiten, weil die Mühlen nicht auf eine solche hohe Nachfrage eingestellt gewesen seien. Verwundert ist Agena aber auch über den Bedarf an Fleisch: "Normalerweise gibt es in der Fastenzeit eine Delle." Diesmal nicht.