Von Christoph Moll

Mauer/Leimen-Gauangelloch. Was das Coronavirus für die Menschen ist, das ist die Vogelgrippe für die gefiederten Tiere. Andreas Ziegler fürchtet derzeit beides. Der Inhaber des Kramerhofes bei Mauer mästet jedes Jahr viele Tausend Gänse auf den Hügeln zwischen Mauer und dem Leimener Stadtteil Gauangelloch, die zu Sankt Martin oder zu Weihnachten auf den Festtafeln landen. Ein Corona-Ausbruch im Betrieb oder eine Infektion der Tiere wäre da eine Katastrophe. In diesem Jahr treibt den 47-Jährigen allerdings noch ein anderer Umstand um: Denn die Martins- und Weihnachtsgans ist Mangelware.

Ende des vergangenen Jahres hatte Andreas Ziegler noch ganz andere Sorgen. Damals schien es so, dass er einige Tausend Gänse gar nicht verkaufen kann, weil die Restaurants wegen der Corona-Pandemie ab dem Herbst – und somit auch zu Weihnachten – geschlossen bleiben mussten. Es gab schon Überlegungen, die Tiere zu schlachten und in Kühlhäuser für Weihnachten 2021 einzulagern. Doch dann kam es anders. Corona rettete die Gänse nicht. "Im Dezember hat sich die Lage komplett gedreht", erinnert sich Ziegler. "Die Gastronomie hat mit dem To-go-Geschäft Unmengen an Gänsebraten abgesetzt." Am Ende waren alle Gänse verkauft – und die Nachfrage damit immer noch nicht gedeckt.

In diesem Jahr ist das Interesse ebenfalls wieder hoch. Das Problem: "Wir haben 20.000 Küken bestellt, aber nur 15.000 bekommen", berichtet Ziegler. Bei einem Lieferanten war nämlich die Vogelgrippe ausgebrochen, der viele Elterntiere zum Opfer fielen. Somit gab es auch weniger Küken. "Die Auswirkungen der Vogelgrippe bekommen alle Gänsehalter in Europa zu spüren", weiß Ziegler. Aktuell grassiere das Virus ausschließlich in Norddeutschland. Doch es wird befürchtet, dass es sich nach Süden ausbreitet.

Die Gastronomie weiß um den Gänsemangel. "Es werden Panikkäufe getätigt", berichtet der Inhaber des Kramerhofs. "Viele Gastronomen haben Reservierungen zum Beispiel für Weihnachtsfeiern angenommen und wissen nun nicht, wie sie den hohen Bedarf decken sollen." In "normalen" Jahren hätten die Gastronomen bei ihm nach Eingang ihrer Reservierungen bestellt, nun würden die dreifachen Mengen geordert.

Andreas Ziegler führt den Kramerhof. Foto: Alex

"Jeder macht sein Lager voll", berichtet Ziegler, der auf die "Gans-Hamsterkäufe" reagiert hat: Er hält für jeden Kunden aus der Gastronomie ein Kontingent der Vorjahresbestellungen vor, das um etwa 20 Prozent reduziert ist. "Anders geht es nicht", so Ziegler. "Die hohe Nachfrage kann nicht bedient werden." Der Unmut bei einigen Gastronomen sei groß. "Und das bekommen wir leider auch zu hören", so der Gänsezüchter. "Das ist nicht so angenehm."

Im vergangenen Jahr konnte Ziegler verhältnismäßig viele Privatkunden bedienen, dieses Jahr sollen etwa 10.000 Gänse in die Gastronomie gehen. Der Rest wird über das Geschäft in Bammental sowie den eigenen Verkaufswagen und über Hofläden vertrieben. Die Schlachtung auf dem Kramerhof, auf dem vor allem Putenfleisch produziert wird, hat Ende Oktober begonnen. Hierfür hat Ziegler die Unterstützung von vier Saisonarbeitern aus Polen, die auch schon in den vergangenen Jahren auf dem Hof waren. Wegen des Gänsemangels ist der Verkaufspreis gestiegen, aber auch das Futter ist teurer geworden. Somit muss Ziegler beim Personal sparen. Im Dezember, wenn etwa zwei Drittel der Tiere geschlachtet werden, packen weitere Saisonarbeiter aus Polen und aus Rumänien mit an. Sie werden jeden Tag getestet, um eine mögliche Corona-Infektion schnell zu entdecken. Sollte die Vogelgrippe in die Region kommen, müssten die Gänse im Stall oder zumindest näher am Hof gehalten werden. Im schlimmsten Fall müssten die Tiere notgeschlachtet werden. Das soll unbedingt verhindert werden.

Noch aber färben einige Tausend schnatternde Gänse die herbstlich-braunen Maisfelder um den Hof weiß – auch ohne Schnee. Wenn auch nicht ganz so weiß wie in vergangenen Jahren ...