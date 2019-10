Von Lukas Werthenbach

Mauer. Wo Hunderttausende Jahre lang der Urzeit-Mensch "Homo heidelbergensis" schlummerte, gab es nun wieder eine wissenschaftliche Entdeckung: Mit dem Heidelberg-Risspilz ist in der Sandgrube Grafenrain eine bisher unbekannte Art der Gattung der Risspilze aufgetaucht. Die Wissenschaftlerin Ditte Bandini hat ihn in ebenjenem Naturschutzgebiet gefunden. Im Rahmen der wissenschaftlichen Veröffentlichung dazu hat sie ihm den Namen "Inocybe heidelbergensis" verliehen.

Ditte Bandini hat den besonderen Blick für Risspilze. "Diese Pilzgattung gilt allgemein unter Mykologen, das heißt Pilzforschern, als eine der schwierigsten überhaupt", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. "Während andere Gattungen für mich durchaus problematisch sind, habe ich offenbar für Risspilze ein Talent."

Dr. Ditte Bandini (62) ist Hobby-Mykologin.

Die 62-jährige Wahl-Wiesenbacherin erklärt, dass wegen der schweren Unterscheidbarkeit vor einigen Jahrzehnten viele Risspilzarten zusammengelegt wurden. Nun könne aber bewiesen werden, dass dies "vielfach zu Unrecht" geschehen sei. Nach Bandinis Worten ging man noch vor rund 20 Jahren in Deutschland von nur 150 Risspilzarten aus. Seit etwa zehn Jahren beschäftigt sich Bandini intensiv mit dieser Gattung. "In dieser Zeit habe ich gemeinsam mit meinem Pilzkollegen bereits 450 Arten gefunden und davon bis dato 14 neue Arten beschrieben", erklärt sie. Und woher hat der Risspilz eigentlich seinen Namen? Den hat er seinem Aussehen zu verdanken: Bandini zufolge "reißen seine Hutfasern öfter auf".

Als Hobby-Mykologin beschäftigt sie sich nur in ihrer Freizeit mit Pilzen. Beruflich arbeitet sie als promovierte Indologin an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Lediglich ihre Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten bildet dabei eine Verbindung zu ihrem Hobby. Zur Untersuchung von Risspilzen hat Bandini ein offizielles Forschungsprojekt initiiert und arbeitet mit internationalen Risspilzforschern zusammen. Bereits 2016 erhielt sie von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie für ihre Verdienste in der Risspilz-Forschung den "Adalbert-Ricken-Preis".

"Viele Arten kann ich schon im Feld an makroskopischen Merkmalen erkennen", erklärt Bandini. "Aber alle Risspilze, die ich mitnehme, untersuche ich zu Hause natürlich auch mit dem Mikroskop." Sie unterscheide die Arten zum Beispiel nach dem Aussehen von Hut, Lamellen und der Länge der Sporen und vielen weiteren Merkmalen. Wenn sie dann - wie nun auch in der Mauermer Sandgrube - auf eine nach ihrer Expertise neue Art stößt, geht es zur DNA-Analyse. Dabei wird überprüft, ob es sich wirklich um eine neue Risspilz-Art handelt.

Laut Bandini bietet die Region um Heidelberg besonders gute Voraussetzungen für eine Vielfalt an Pilzarten: "Zum Beispiel haben wir in Wiesenbach auf der einen Seite des Biddersbachs kalkhaltigen Boden, auf der anderen Seite Buntsandstein und dazwischen Löss. "Daher findet man hier eine weit größere Anzahl an Arten als anderswo." Dass sie den Heidelberg-Risspilz in der Sandgrube Grafenrain entdeckt hat, ist für Bandini auch kein Zufall. "Dass ich den ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet gefunden habe, spricht eindeutig dafür, dass die Ausweisung solcher Gebiete ihren Sinn hat." Daher sei ein solcher Fund ein Beleg dafür, dass sich Naturschutz unter anderem dafür lohne, um das Wachstum "besonderer Arten" zu fördern. Sie selbst habe für das Sammeln in einem solchen Naturschutzgebiet natürlich eine Genehmigung, betont Bandini.

Essen kann man die meisten Risspilze übrigens nicht - auch nicht die in Mauer gefundene Art. "Es gibt sogar tödlich giftige Arten", sagt Bandini, "und bei vielen anderen wurde der Giftgehalt noch überhaupt nicht erforscht. Aber das Gift interessiert mich auch nicht". Sie will lieber der Artenvielfalt der Risspilze auf den Grund gehen.