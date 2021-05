Mauer. (tri) Mal eben zum Friseur, einfach so ins Museum gehen oder zum Einkaufen in die Stadt? Ohne ein tagesaktuelles, negatives Covid-19-Testergebnis geht dies derzeit nicht. Termine in Teststationen sind stark nachgefragt. In Mauer wurden kürzlich neue Schnellteststationen auf Eigeninitiativen hin und nach entsprechenden Schulungen der Betreiber eröffnet.

Nicole Kerschbaum richtete in ihrem Nagel- und Kosmetikstudio in der Heidelberger Straße 6 eine Bürgerteststation ein. Sie führt von Montag bis Freitag kostenlose SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests für Jedermann auch aus dem Umkreis durch. Termine können im Internet unter www.nk-nagelkosmetikstudio.de gebucht werden. Individuelle Termine vergibt auch die Weinberg-Apotheke an zwei Tagen in der Woche unter Telefon 0 62 26 / 9 93 93 40.

Nachdem es im Friseursalon "Hairlich" von Ramona Rittmeier aufgrund der Corona-Testvorschriften schon Terminabsagen gegeben hatte, bauten sie, ihr Mann Daniel und Timo Kettenmann im Friseurgeschäft in der Heidelberger Straße 48 ein Testzentrum auf. Alle Einwohner oder Bürger aus der Region können sich dort testen lassen. Dazu müssen sie nicht einmal aus dem Auto aussteigen. In abgetrennten Kabinen ist man im Freien vor Blicken geschützt.

Vielleicht ja spontan nach dem Tanken, denn die Tankstelle grenzt direkt an den "Drive-In" des Covid-Testzentrums, wo "die Drei von der Teststation" abwechselnd Abstriche und Auswertungen durchführen: "Wir sind mit viel Einsatz dabei und machen das gern, denn sich testen zu lassen bringt mehr Sicherheit für sich und seine Mitmenschen", betont Rittmeier.

Ehefrau Ramona ist froh, dass sie ihren Kunden und allen Testwilligen dieses Angebot machen kann. Nach dem Nasenabstrich kann man das Testzentrum wieder verlassen und erhält innerhalb von 20 bis 30 Minuten das Ergebnis über einen QR-Code aufs Handy. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist ein Speicheltest möglich. Termine gibt es montags bis freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 14 bis 16.30 und sonntags von 13.30 bis 16 Uhr. Ab 10. Mai sind auch Termine vormittags möglich. Die Anmeldung erfolgt über das Internetportal www.testzentrum-mauer.de