Mauer. (tri) "Wir bleiben zuhause": Mit dieser Aktion unterstützt auch die RNZ die Empfehlungen der Gesundheitsämter zur Eindämmung der Coronapandemie. "Die Aktion finde ich toll! Nur nicht den Mut verlieren", freut sich unter anderem RNZ-Leserin Carla Lotze-Wagner aus Wilhelmsfeld. Das Einkaufen wird in diesen Zeiten des auferlegten Zuhausebleibens zur willkommenen Abwechslung im Alltag.

Allerdings sollte man dafür viel Zeit mitbringen und die Läden nicht zu Stoßzeiten aufsuchen. Denn dann heißt es erst einmal draußen zu warten. Die Mienen der Menschen sind meistens ernst. Misstrauische Blicke begegnen mir beim Discounter. Aber es gibt auch nette Zeitgenossen mit einem Lächeln im Gesicht. Nur wenige Kunden tragen Mundschutz und werden dann von anderen komisch angeguckt. Nach dem Motto: Flüchten, aber wohin?

Ich habe mich mit Einmal-Handschuhen, dickem Schal und breitem Einkaufswagen bewaffnet. Falls mir jemand zu nahe käme, könnte ich das Fahrgestell als Schubs-Schild einsetzen. Bloß nicht lange stehen bleiben, heißt die Devise. Bei manchen Kunden ist das an den Wühltischen schwierig; man kommt nicht am "Gegner" vorbei. Die begehrte Non-Food-Ware wird manchmal ausgepackt, in die Hand genommen, inspiziert und irgendwie anprobiert. Und dann doch wieder zurückgelegt. Die Frauen wühlen in Unterwäsche und Frühlingskleidern, während die Männer den neuesten Akku-Bohrschrauber und das umfangreiche Zubehör prüfen.

Ich gehe zielstrebig vor und greife nach kurzer Farbauswahl beim Stapel für Balkonmöbel zu. Ich ziehe zwei dicke Liegestuhlpolster aus einem riesigen Karton, zum günstigen Preis. Eigentlich müsste ich mich mit Lebensmitteln versorgen. Doch die sind ja immer verfügbar, Klopapier und Küchenrollen kommen auch wieder. Nur eben das schicke Angebot an Liegenauflagen für mein Sonnenbad nicht. Lächelnd und zufrieden bedanke ich mich bei der Kassiererin für ihren Einsatz, ihre vorbildlichen Vorsichtsmaßnahmen mit Mundschutz und Handschuhen. Und bekomme ein Lächeln zurück.

Und das RNZ-Plakat "Wir bleiben zuhause" werde ich ans Fenster kleben. Denn jetzt mache ich es mir erst einmal auf dem Liegestuhl bequem.