Von Doris Weber

Dossenheim. Die Nachfrage sei in diesem Jahr besonders groß gewesen und der Beginn ungeduldiger als sonst erwartet worden, erzählte Birgit Schwarz. Auf sie geht die Idee "rent a beet" im Dossenheimer Feld zurück. Ihr Vater Hans-Peter Stöhr, der dem Gartenbaubetrieb seinen Namen gab, war angetan. Seit einigen Jahren bietet der Familienbetrieb für die Dauer einer Gartensaison "Leihbeete" an. Die Frischluftaufgabe war in Zeiten der Corona-Pandemie für viele noch reizvoller als sonst.

Briana Rehn pflegte und erntete im vergangenen Jahr das erste Mal. Der Leih-Garten, in der Regel rund 50 Quadratmeter groß, sei ein Geburtstagsgeschenk ihres Mannes gewesen, erzählte sie. "Jedes Jahr lerne ich viel", sagte sie und lachte. Gartenarbeit kannte sie bis dahin nicht. So lernte sie etwas zu Gemüsesorten und deren Bedürfnissen und sie lernte ihr bis dahin Unbekanntes kennen, das zu ihrem Lieblingsgemüse geworden sei. Rote Beete und Radieschen stünden nun ganz oben auf ihrer Favoritenliste.

Kasimir bevorzuge keine Gemüsesorte, sagte seine Mutter, er esse alles gerne. "Ich will hier so ein Beet haben", drängte der Viertklässler im Frühjahr seine Eltern. Davon profitiert jetzt die ganze vierköpfige Familie. Als die Schule nicht wie gewohnt stattfand, stand sein Entschluss fest. Er kam regelmäßig vormittags vorbei, um zu jäten und zu gießen und dann auch um zu ernten. "Kochen kann ich nicht so gut wie ernten", überlässt er seiner Mutter gerne die Zubereitung. Sie habe schnell für den Garten Feuer gefangen, sagte diese. Und es sei schön gewesen, in den vergangenen Wochen hierher kommen zu können. Das auch deshalb, weil Nesthäkchen Kolja hier ebenfalls seinen Spaß hat. Der Eineinhalbjährige sieht, wie alles wächst und gedeiht. Beim Gießen hilft er mit großer Begeisterung und Sorgfalt.

"Es ist echt ein Geschenk", sagte Rita Kallen. Sie ist schon im fünften Jahr hier Gartenpächterin. Dank des Zuschnitts – man hat ein Geviert und keinen langen Streifen, fühle man sich wie im eigenen Garten meint sie. Neben der "Standardbepflanzung", mit der der Acker übergeben wird, habe sie auf der frei gelassenen Ecke zusätzlich Blumen, Spitzkohl, Wirsing und Süßkartoffeln angebaut. Sie selbst könne gar nicht alles verzehren. Sie verschenke gerne an ihre Nachbarn. Im vergangenen Jahr habe sie begonnen einzukochen. "Für mich ist das ein Paradies, gerade zu Corona-Zeiten", meinte sie dann. Hier sei zu erleben, wie sich die Natur von der Pandemie so gar nicht beeindrucken lasse. "Die Natur macht einfach weiter", sagte sie bewegt. So habe sie sich auf die jährlich erste Ernte mit Salat und Radieschen sehr gefreut. Vier bis fünf Stunden in der Woche sei sie hier, auch deshalb, weil’s so angenehm sei.

Die Pächter scheinen in diesem Jahr jedenfalls besonders fleißig gewesen zu sein. "So schön war’s noch nie", sind sich Vater Stöhr und Tochter Schwarz einig.