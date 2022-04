Von Nicolas Lewe

Lobbach/Meckesheim. Zuletzt ist es etwas ruhig geworden um die Erweiterung des Tontagebaus in Lobenfeld. Dabei sind auch die umliegenden Ortschaften aufgrund des erwarteten höheren Aufkommens an Lkw-Fahrten in Habachtstellung. Unter anderem in Meckesheim und Mönchzell haben sich aus diesem Grund wie berichtet zwei Bürgerinitiativen gebildet. Bei einem nicht-öffentlichen Erörterungstermin in der Lobbacher Maienbachhalle ging es nun um die 19 Hektar umfassende Flächenerweiterung – und um ihre Folgen.

Die RNZ hat sich mit Bernd Ellwanger, einem der Initiatoren gegen den Lkw-Lärm, unterhalten. Er war ebenso wie SPD-Gemeinderat Hans-Jürgen Moos bei dem rund fünf Stunden andauernden Treffen anwesend. Eingeladen hatte das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Behörde, konkret das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. Von offizieller Seite wurde Meckesheim durch Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Hanselmann repräsentiert. Sie verwies gegenüber den Vertretern der Behörden sowie der Firma Wienerberger, die seit 18 Jahren die Tongrube betreibt, auf die Forderung des Meckesheimer Gemeinderats nach einem Lärmaktionsplan. Hierauf, so Ellwanger, habe er allerdings auf Behördenseite keinen direkten Handlungsdrang verspürt. Wer gibt ihn in Auftrag? Wer bezahlt ihn? Dies seien offene Fragen, an denen ein solcher Lärmaktionsplan womöglich scheitert.

Hintergrund > Die Tongrube im Ortsteil Lobenfeld befindet sich im Südwesten der rund 2400 Einwohner umfassenden Gemeinde Lobbach. Seit mehr als 120 Jahren, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, wird hier Ton abgebaut. > Aktueller Betreiber ist die Firma [+] Lesen Sie mehr > Die Tongrube im Ortsteil Lobenfeld befindet sich im Südwesten der rund 2400 Einwohner umfassenden Gemeinde Lobbach. Seit mehr als 120 Jahren, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, wird hier Ton abgebaut. > Aktueller Betreiber ist die Firma Wienerberger, die ihren Hauptsitz in Hannover hat. Von Lobenfeld aus wird der Ton in Kooperation mit der Sandritter Transport GmbH aus Wiesloch ins rund 25 Kilometer entfernte Ziegelwerk nach Malsch transportiert. Jährlich sind das rund 53.000 Kubikmeter Ton, für welche die Lkw – Hin- und Rückfahrt zusammengenommen – oft über 50 Mal am Tag fahren müssen. > Die dadurch entstehende Lärmbelästigung zu mitunter recht früher Tageszeit hat unter anderem in Meckesheim und in Mönchzell Bürgerinitiativen auf den Plan gerufen. Sie fürchten künftig mit der Erweiterung um weitere 19 Hektar eine Verstärkung des Lkw-Verkehrs. Das Rohstoffvorkommen auf der aktuellen Abbaufläche ist nahezu aufgebraucht. lew

Den Bürgerinitiativen gehe es um den Lärm vor allem morgens früh. Die Belastung für die Bürger sei enorm. Eine mündliche Absprache mit Wienerberger sowie deren Spediteuren der Sandritter Transport GmbH habe immerhin erbracht, dass vor 6 Uhr morgens kein Lkw im Tongruben-Auftrag durch Meckesheim und Mönchzell fährt. "Wir fordern Fahrzeiten von 7 bis 17 Uhr", betont Ellwanger.

Immerhin sei bei dem Erörterungstermin auch über eine Routenverlagerung ohne eine Überquerung des Meckesheimer Bahnübergangs gesprochen worden. Zwar bedeute dies zunächst einen Umweg von etwa fünf Kilometern, dafür aber weniger Wartezeit am Bahnübergang und damit eine effizientere Zeiteinteilung. Bei entsprechenden Aussagen der Firmenvertreter handele es sich aber bislang um "reine Absichtserklärungen" ohne bindende Funktion.

Auch Moos erkennt daher "noch keinen Feiertag für die Initiative". Das Problem bestehe darin, dass das Landesamt nur für den näheren Umkreis von bis zu 500 Metern rund um die Tongrube zuständig sei. "Ein Runder Tisch wäre die beste Lösung", findet Moos. Diese Idee möchte er nun dem Gemeinderat vorschlagen. Neben Wienerberger und Sandritter müssten an diesem Runden Tisch Vertreter von Gemeindeverwaltung und Fraktionen, der Bürgermeister und die Bürgerinitiativen teilnehmen. Das wäre aus seiner Sicht am effektivsten, meint Moos.

Sein Mitstreiter Ellwanger kennt derweil den Grund, warum es in den vergangenen Monaten so ruhig um den Tontagebau geworden ist. "Die Grube ist fast leer. Der Abbau ruht, weil kein Material mehr da ist." Die Folge sei, dass momentan so gut wie keine Lkw fahren. Doch das werde sich mit dem geplanten Ausbau ändern – und dann sei es gut, einen Plan für den Lärm zu haben. Der zurzeit gültige Rahmenbetriebsplan für den Abbau durch Wienerberger endet am 30. Juni 2023. Die Firma plant, diesen bis zum 31. Dezember 2044 zu verlängern.