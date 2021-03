Lobbach-Waldwimmersbach. (lesa) Ein weiterer Kindergarten im Heidelberger Umland ist Corona-bedingt von einer teilweisen Schließung betroffen. Wie die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage der RNZ mitteilte, ist eine von zwei Gruppen des evangelischen Kindergartens in Waldwimmersbach geschlossen. Acht Kinder stehen seit Montag als Kontaktpersonen unter Quarantäne.

"Gestern ist in einer Gruppe ein positiver Corona-Fall bekannt geworden", teilte Bürgermeister Edgar Knecht am gestrigen Dienstag mit. Bei der infizierten Person handelt es sich Ordnungsamtsleiter Holger Braun zufolge um eine Erzieherin. Der Anfangsverdacht sei vergangene Woche durch eine Schnelltestung des Kindergarten-Personals aufgekommen. "Nach der Schnelltestung wurden alle Eltern der Kinder in der Gruppe informiert", so Braun weiter. "Am Montag waren die Kinder schon gar nicht mehr im Kindergarten." Die betroffene Erzieherin habe sich einem PCR-Test unterzogen, der am Montag ein positives Ergebnis hervorbrachte. Ob eine Mutation des Coronavirus vorliegt, ist der Gemeindeverwaltung nicht bekannt.

Die Quarantäne sei für die Dauer von 14 Tagen angeordnet. Die weitere Gruppe sei nicht betroffen. "Die zweite Gruppe läuft weiter", betont Holger Braun und erklärt dies mit dem Hygienekonzept der Einrichtung: "Die Gruppen waren räumlich voneinander getrennt und auch die Erzieher waren nicht gruppenübergreifend tätig."