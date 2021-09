Lobbach-Waldwimmersbach. (luw) Beim Brand des Hauses in der Hauptstraße ist am Montag eine Feuerwehrfrau verletzt worden. Dies wurde laut Polizei erst am Dienstag bekannt. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Bürgermeister Edgar Knecht zudem, dass die durch das Feuer obdachlos gewordene Familie im Ort eine große Hilfsbereitschaft erfahre. Das nun unbewohnbare Gebäude und dessen Eigentümer indes hatten bereits vor dem Brand mehrmals für Schlagzeilen gesorgt.

In der RNZ war das wenige Meter vom alten Rathaus entfernte Gebäude im Januar 2020 Thema, nachdem ein Hakenkreuz an dessen Fassade gemalt worden war. Der Eigentümer stellte damals Anzeige gegen Unbekannt; aufgeklärt wurde der Fall aber nie. Für Diskussionen im Ort sorgte der Eigentümer auch schon, indem er einen Anhänger und ein Auto häufig an den Straßenrand in der Ortsdurchfahrt stellte: Passierende Autos mussten durch die so entstandene Verengung der Fahrbahn abbremsen. Doch weil durch das derartige Abstellen der Fahrzeuge nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen wurde, waren den Behörden die Hände gebunden. Ein Fall fürs Gericht wiederum war vor einigen Jahren eine Überwachungskamera, die der Eigentümer des Hauses an der Fassade angebracht hatte. "Die Sache liegt beim Landesdatenschutzbeauftragten", sagte Bürgermeister Knecht nun dazu unter Verweis auf "nicht-öffentliche Akten".

Derweil sei die Brandursache immer noch unklar, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Dienstag. "Die Ermittlungen im Inneren des Gebäudes, insbesondere an der Brandausbruchsstelle, können erst dann aufgenommen werden, wenn ein gefahrloses Betreten möglich ist", sagte er mit Blick auf eine Einsturzgefahr. Zunächst müsse ein Statiker herangezogen werden.

Der Rathauschef berichtete, dass die betroffene Familie zunächst bei Freunden untergekommen sei. "Ich habe der Familie auch ein Angebot zur langfristigen Unterbringung gemacht", so Knecht. Zudem seien schon zahlreiche Geld- und Sachspenden eingegangen.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 20.38 Uhr

Haus ist nach Brand einsturzgefährdet

Lobbach-Waldwimmersbach. (pol/mare) Auch einen Tag nach dem Brand eines Hauses in der Ortsmitte von Waldwimmersbach ist die Ursache noch unklar. Das meldet die Polizei.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist das Gebäude einsturzgefährdet.

Die Ermittlungen im Inneren des Gebäudes, insbesondere die Ermittlung der Brandausbruchsstelle, können erst dann aufgenommen werden, wenn ein gefahrloses Betreten möglich ist. Hierzu bedarf es allerdings erst einer Freigabe durch einen sachverständigen Statiker.

Das Feuer in dem Wohnhaus in der Hauptstraße war am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen und hatte einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Eine Feuerwehrfrau wurde bei der Brandbekämpfung leicht verletzt. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und leichte Brandwunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldwimmersbach, Lobenfeld, Meckesheim und Schönbrunn waren im Einsatz.

Die Durchgangsstraße in Waldwimmersbach war rund sieben Stunden voll gesperrt. Kurz nach 21 uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde in der Zeit örtlich umgeleitet.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 17.33 Uhr

Hausbrand macht junge Familie obdachlos

Lobbach-Waldwimmersbach. (lew) In einem Haus in der Hauptstraße ist am Montag gegen 13.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Lobbach, Meckesheim und Schönbrunn rückten in die Ortsdurchfahrt aus, wodurch der Abschnitt der Landesstraße L 532 über Stunden vollgesperrt war. Die Einsatzleitung übernahm der stellvertretende Lobbacher Kommandant Daniel Knecht. Wie dieser gegenüber der RNZ berichtete, waren insgesamt rund 70 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Beim Ausbruch des Feuers, dessen Ursache laut Polizei noch völlig unklar ist, befanden sich keine Personen im Haus. Lobbachs Bürgermeister Edgar Knecht erzählte auf Nachfrage, dass sich die Bewohner – eine junge Familie mit zwei Kindern – aktuell im Urlaub befand. Von Bekannten seien sie über den Brand unterrichtet worden und hätten umgehend die Rückreise angetreten.

Wer sah, wie die Flammen aus dem Dach des Hauses schlugen, konnte schon erahnen, was der von der Polizei hinzugerufene Statiker später bestätigen sollte: Das Gebäude ist einsturzgefährdet und mindestens bis auf Weiteres unbewohnbar. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Haus nach Auskunft von Einsatzleiter Knecht bereits im Vollbrand. Die alten Holzböden und das Holzfachwerk erwiesen sich als Brandbeschleuniger.

Da das Dach des um 1900 erbauten Hauses nicht wie heute üblich mit Ziegeln bedeckt war, sondern mit in den 1960er-Jahren modernen Eternitplatten, habe man auch das Thema einer möglichen Asbestbelastung berücksichtigt. In dieser Hinsicht habe jedoch schnell Entwarnung für Anwohner und Einsatzkräfte gegeben werden können. Letztere seien ohnehin bei den Löscharbeiten unter Atemschutz vorgegangen.

Gegen 15 Uhr konnte Polizeisprecher Norbert Schätzle verkünden: "Der Brand ist gelöscht." Die Feuerwehr rückte aber noch nicht ab. Um das Wiederaufflackern des Brandes aufgrund möglicher Glutnester zu verhindern, waren die Floriansjünger noch mehrere Stunden im Einsatz. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte glücklicherweise verhindert werden. Jedoch war nicht auszuschließen, dass der instabile Giebel des Hauses nach den Löscharbeiten in sich zusammenfällt.

Bürgermeister Knecht sicherte der auf solch tragische Weise obdachlos gewordenen Familie seine volle Unterstützung zu. Falls diese nicht bei Bekannten unterkommen könne, werde die Gemeinde auf jeden Fall eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Update: Montag, 20. September 2021, 15.22 Uhr