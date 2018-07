Lobbach-Waldwimmersbach. (bmi) Es ist der Albtraum eines jeden Motorradfahrers: Der Vordermann stürzt, die Zeit zum Ausweichen reicht nicht mehr, die Kollision unvermeidbar. Solch ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Landesstraße L595 zwischen Haag und in Richtung Waldwimmersbach ereignet.

Eine 16-Jährige Motorradfahrerin kam in einer Linkskurve zu weit nach recht und stürzte, wie die Polizei berichtet. Der nachfolgende 17-jährige Biker konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das Bein der Gestürzten. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Update: 12. Juli 2018, 8.29 Uhr