An der Stelle des Gebäudes in der Hauptstraße 54 soll die Verwaltungszentrale stehen. F: agdo

Lobbach. (agdo) Im November 2019 der erste Spatenstich, ein Jahr später der Umzug: So sehen die Pläne für das neue Rathaus aus. In der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats ging es um die Vergabe von Ingenieursverträgen. Um den geplanten Neubau des Rathauses mit Dienstleistungszentrum in der Ortsmitte von Waldwimmersbach weiter voranzubringen, sei mit dem Büro Zapf-Gewerbebau aus Sinsheim ein Zeitplan entworfen worden, sagte Bürgermeister Edgar Knecht.

Ende 2020 soll Lobbachs neues Glanzstück stehen - und zwar auf einem größeren Areal als ursprünglich geplant. Zusätzlich zu dem Gebäude in der Hauptstraße 54 habe die Gemeinde auch das Anwesen 56 gekauft, sagte Rathauschef Knecht. Es müsse nur noch ein Bauantrag zum Abbruch dieses Wohnhauses mit Nebengebäuden gestellt werden.

Lobbachs neue Drehscheibe reißt ein Loch in die Gemeindekasse: Voraussichtlich 2,8 Millionen Euro wird das Projekt kosten. Die Gemeinde rechnet zwar mit einem Zuschuss von etwa einer Million Euro - Lobbach ist im Landessanierungsprogramm - dennoch wird bis 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung auf 931 Euro steigen. Vorausgesetzt, die Einwohnerzahl bleibt gleich.

Einstimmig gab der Rat grünes Licht, die Firma Brandschutzberatung Dentz in Schönbrunn mit dem Brandschutzkonzept zu beauftragen. Die Firma Spiegel aus Waibstadt bekam den Zuschlag zur Erfassung des Tragwerks und das Mosbacher Büro Schwing & Dr. Neureither wurde mit dem Lageplan beauftragt.