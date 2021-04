Leimen-Lingental. (cm) "Vorsicht: Jogger zieht Messer gegen Hunde" steht auf Plakaten, die seit Kurzem an Bäumen im Wald in der Nähe des Leimener Ortsteils Lingental hängen. Auf diesen ist auch zu lesen, dass ein Mann ohne Vorwarnung ein Messer zückt, sobald ein Hund in seine Nähe kommt. Und er fordere vorher nicht dazu auf, den Hund an die Leine zu nehmen, heißt es. Der Mann sei schlank und groß sowie zwischen 40 und 50 Jahre alt. "Deshalb, liebe Hundebesitzer, gebt auf Euch und Eure Hunde acht", wird auf dem Plakat weiter gewarnt. Neben dem Text ist ein Foto zu sehen, das angeblich den Jogger mit blauer Jacke und schwarzer Hose sowie eine ähnlich gekleidete Frau neben ihm von hinten zeigt.

Doch stimmt das überhaupt? Was steckt hinter den Plakaten? Polizeisprecher Norbert Schätzle berichtet auf RNZ-Anfrage, dass den Beamten bisher keine Vorfälle dieser Art gemeldet worden sind. Dies wäre aber wichtig. Denn dann könne überprüft werden, ob es sich um ein strafrechtlich relevantes Verhalten handelt. Grundsätzlich dürfe ein Messer mitgeführt werden, wenn dieses nicht nach dem Waffengesetz verboten sei. Auch Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich ist kein Vorfall bekannt.

Gemeinderat Bruno Lindenbach aus Lingental berichtet von mehreren Plakaten unter anderem am Waldparkplatz an der Landesstraße L 600, die aber zum Teil zwischenzeitlich wieder verschwunden seien. Unter Hundehaltern sei dies derzeit ein großes Thema. Dies zeigt sich auch im sozialen Netzwerk Facebook, wo ein Foto des Plakats kursiert. Die meisten Nutzer reagieren entsetzt über das angebliche Mitführen des Messers. Es gibt aber auch nicht wenige, die Verständnis äußern, und davon ausgehen, dass der Mann schon einmal beim Joggen von einem Hund angefallen und verletzt wurde.