Von Meike Paul und Thomas Frenzel

Leimen. Eppelheim ist schuld, zumindest nach offizieller Mannheimer Lesart: Weil Eppelheim vor fünf Jahren die eigene Trinkwasserförderung eingestellt und sein Wasserwerk stillgelegt hat, will die Stadt Mannheim jetzt das Schutzgebiet für ihr eigenes Wasserwerk Rheinau erweitern – und zwar so sehr, dass just auch das Interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen unter diesen erweiterten Wasserschutz fallen würde.

Keine Überraschung war es da, dass der Leimener Gemeinderat gegen dieses Ansinnen Sturm lief. "Wir lehnen die geplante Erweiterung des Wasserschutzgebietes auf Leimener Gemarkung aufs schärfste ab", heißt es in der Stellungnahme zu den Mannheimer Absichten, die von der Bürgervertretung einstimmig beschlossen wurde. Zu massiv wären die Nutzungseinschränkungen, die auf das Gewerbegebiet zukommen würden, in das Leimen so große Hoffnungen setzt.

Geschlossen standen die Fraktionen hinter der Stellungnahme der Verwaltung, die – gezeichnet von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald – die Vorteile der zu entwickelnden gewerblichen und industriellen Fläche im Leimener Norden herausstellt. "Die bestehende Mülldeponiefläche im Gewann Fautenbühl kann einer Nutzung zugeführt werden", heißt es hier. Und weiter: "Eine Anbindung an das Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd wird ermöglicht, damit eine Konzentrierung der Gewerbe- und Industriegebiete zum Wohl beider Kommunen" angestrebt werden kann. Damit soll ein "zukunftsfähiges, leistungsstarkes, innovatives und identitätsstiftendes Gewerbe- und Industriegebiet entwickelt werden", auch mit Straßenbahnanschluss.

Schon jetzt ist dieses Gebiet mit seinen fast 100 Hektar weitgehend bebaut. Auf Leimener Gemarkung findet sich unter anderem das Stammwerk von HeidelbergCement, das in naher Zukunft zu einem Mahl- und Veredelungswerk umgestellt wird. Und für die bis auf Heidelberger Gemarkung reichenden Flächen von Eternit sind bereits andere industrielle Nutzungen ins Auge gefasst.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass sauberes Wasser ein zu schützendes Gut sei, wie dies beispielsweise Michael Reinig (GALL) auf den Punkt brachte. Da in dem schon bestehenden Gebiet aber längst eine Belastung vorhanden sei, "ist es mir unverständlich, weshalb hier das Schutzgebiet erweitert werden soll".

Nathalie Müller (CDU) erkundigte sich nach den baurechtlichen Verhältnissen. Der aktuelle Flächennutzungsplan sei schließlich von Mannheim diesbezüglich nicht hinterfragt worden. Und in der Tat weist dieser Plan vom 7. Juli 2020 den Leimener Gemarkungsteil am Zweckverbandsgebiet bereits als gewerbliche Baufläche aus. Rudolf Woesch (FWV) betonte, dass – würde das Wasserschutzgebiet erweitert werden – dies fatale Folgen für das gemeinsame Gewerbegebiet mit Heidelberg hätte.

In der Stellungnahme der Verwaltung heißt es hierzu: Ziel des gemeinsamen Bebauungsplans sei es schließlich, bestehende Betriebsflächen sowie noch nicht entwickelte Flächen städtebaulich zu ordnen und "eine gewerbliche wie auch industrielle Nutzung zu ermöglichen". Ebenso sollten die Entwicklungsmöglichkeiten bereits bestehender Betriebe gesichert werden.

Peter Sandner (SPD) stellte daher den "merkwürdigen Zuschnitt" der geplanten Erweiterung des Wasserschutzgebietes infrage. Klaus Feuchter (FDP) merkte an, dass in Mannheim ja selbst Großindustrie angesiedelt und diese für die Mannheimer Gewerbesteuereinnahmen nicht irrelevant sei. "Es ist daher nicht nachvollziehbar, wie das Wasser hier fließt." Oberbürgermeister Reinwald ergänzte: "Vielleicht fließt es manchmal auch politisch."

Man wolle die Ablehnung ganz klar zum Ausdruck bringen, sieht Leimen in dem Gewerbegebiet eine der letzten Möglichkeiten, neue Einnahmen für die Stadt Leimen zu generieren. "Diese werden dringend für eine langfristig gesicherte Finanzierung der kommunalen Aufgaben und eine geordnete Entwicklung von Leimen, auch im Hinblick auf den Klimaschutz, benötigt", heißt es hierzu in der Stellungnahme. Auch sollen bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden.

In einem hydrogeologischen Abschlussgutachten von 2004 zur Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes des Wasserwerkes "Rheinau" sei festgestellt worden, dass das Einzugsgebiet bis zum Gebirgsrand des Odenwaldes reicht. Von diesem Gebirgsrand fließe aber nur ein relativ geringer Anteil Grundwasser zu. Und: Der Neuberechnung des Rheinauer Einzugsgebietes hat Mannheim niedrige Grundwasserstände bei gleichzeitig jährlicher Maximalentnahme zugrunde gelegt. Eine derartige Worst-Case-Betrachtung ist aus Sicht Leimens aber nicht zulässig. "Die beträchtlichen negativen Folgen für die Stadt Leimen und kostenträchtigen Eingriffe in die Rechte der Eigentümer erscheinen angesichts des geringen Zuflusses als nicht angemessen", heißt es deshalb in der Stellungnahme.

Nicht nachvollziehbar sind für Leimen auch die Abgrenzungen des geplanten Wasserschutzgebietes, die sich an künstlichen Bauwerken wie Straßen oder Bahnlinie festmachen. Das gilt auch für die Aussparung von Entwicklungsflächen auf Heidelberger Gemarkung. Gemeint ist damit Patrick-Henry-Village, das anders als das angrenzende Gewerbegebiet Eppelheim-Süd mit Capri-Sun und ADM nicht in die neue Schutzzone aufgenommen werden soll.

Für Stadt und Stadträte stand zum Schutz des Interkommunalen Gewerbegebietes eines fest: "Die Flächen sind nicht in den Geltungsbereich des Erweiterungsgebietes der Wasserschutzzone Mannheim-Rheinau aufzunehmen." Zumindest auf dem Papier war diese Erweiterung von der MVV Netz GmbH beantragt worden. Sie ist eine Tochtergesellschaft der MVV Energie AG, die mehrheitlich der Stadt Mannheim gehört.