Von Sabine Geschwill

Leimen. Voller Vorfreude blicken Bürgermeisterin Claudia Felden, Bäderparkleiter Rudi Kuhn und der neue Technische Leiter Tobias Hornisch auf die bevorstehende Freibadsaison im Leimener Bäderpark: "Wir freuen uns auf einen wunderschönen Sommer ohne Corona-Einschränkungen", erklärte Felden beim Freibadrundgang. Am Samstag, 30. April, startet das Freibad um 9 Uhr in die neue Saison. Die ersten Besucher erhalten kleine Geschenke.

Sollte es bei den allgemeinen Corona-Regelungen und der derzeitigen Rechtslage bleiben, bedeutet dies für die Badegäste: Es ist weder eine Reservierung noch eine Kontaktverfolgung oder ein Impfnachweis für Besuche im Freibad nötig. Es stehen auch wieder Liegen bereit und die Duschen haben geöffnet. Einzig die Abstandsmarkierungen auf dem Weg zur Freibadkasse bleiben bestehen, weil Abstandhalten nach wie vor empfohlen wird, heißt es.

Mit Blick auf die Aufwertungen und Neuerungen freute sich die Bürgermeisterin: "Wir haben kräftig in unser Freibad investiert." Neue Attraktion wird eine Rutschenkombination werden, die bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein soll. Die bis dato beliebte blaue "Breitrutsche" am Nichtschwimmerbecken war in die Jahre gekommen und wurde Anfang des Jahres abgebaut. Ersetzt wird sie durch zwei Rutschen, bestehend aus einer zehn Meter hohen "Freifallrutsche" und einer sieben Meter hohen "Breitwellenrutsche". Beide Rutschen werden in direkter Nachbarschaft zum Nichtschwimmerbecken entstehen.

Die neuen Rutschen erhalten ein separat angelegtes Auslaufbecken, wodurch im Nichtschwimmerbecken künftig mehr Nutzungsfläche zur Verfügung steht. Als Gesamtkosten für die Rutschen-Kombination wurden 250.000 Euro genannt. Außerdem werden die alten Umkleidekabinen, die auf der Rasenfläche verteilt standen, durch neue ersetzt. Neu angelegt wurde die bepflanzte Fläche am Hauptzugangsweg zum Schwimmerbecken. Der alte Hecken- und Pflanzenbewuchs, der aufgrund seiner Höhe die Sicht auf das Beckenumfeld und das Nichtschwimmerbecken erheblich eingeschränkt hat, wurde entfernt und durch Rosen- und Pampasgrasanpflanzungen ersetzt, wie Gärtnermeister Tobias Welk erklärte. "Jetzt wirkt das Areal offener, luftiger und für die Badegäste auch viel freundlicher", ergänzte hierzu Kuhn.

Die Vorbereitungen für den Saisonstart laufen auf Hochtouren: Die beiden Auszubildenden, die vier Schwimmmeister und der neue Technische Leiter Tobias Hornisch sowie die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Leimen sind auf dem gesamten Gelände zugange. Rasenmäher und Hochdruckreiniger sind im Einsatz, um alle Wege und Flächen entsprechend vorzubereiten, Instandsetzungsarbeiten durchzuführen und die Beckenwassertechnik zu überprüfen.

Das Leimener Freibadareal lädt mit seinen konstant auf 24 Grad Celsius beheizten Becken nicht nur zum Schwimmen ein, sondern punktet auch mit seinen Sportflächen, dem herrlichen Spielgelände für Kinder und seinen gepflegten Rasen- und Liegeflächen. In die neue Freibadsaison startet Leimen mit dem in den vergangenen Jahren bewährten Sicherheitsservice und ohne Preiserhöhungen. Verpflegt werden die Freibadgäste von den Pächtern des Bäderpark-Restaurants, die auch die "Strand-Bar" betreiben. Ein dickes Danke für die "super Unterstützung" richteten Felden und Kuhn an die DLRG Leimen, den Schwimmklub Neptun und den Tauchclub Leimen.