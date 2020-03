Leimen. (luw) "Das Telefon steht seit zwei Wochen extrem still", sagt Taxiunternehmer Michael Keller verzweifelt. Durch die Corona-Pandemie sind seinem Betrieb quasi von heute auf morgen nach eigenen Angaben 90 Prozent der Aufträge weggebrochen. "Wir sind jetzt schon im Minus", berichtet Keller.

"Haupteinnahmequelle" seien für ihn Krankenfahrten gewesen. "Fahrten zum Beispiel zu Chemotherapien, Bestrahlung oder Dialyse fallen weg." Demnach würden beinahe alle Patienten nun andere Wege suchen, oft würden sie nun vom Ehepartner gefahren. "Häufig haben wir auch Senioren in die Tagesstätten gefahren und abends wieder abgeholt", so Keller. Seitdem in diesen Einrichtungen strenge Besuchsverbote herrschen, gebe es auch hier keine Aufträge mehr.

Schon frühzeitig habe er alle Fahrer mit Mundschutz ausgestattet. "Auch jeder Fahrgast bekommt einen Mundschutz und sie müssen hinten sitzen", erklärt Keller die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona. Doch die werden nun eben kaum noch gebraucht. "Anstatt 200 bis 300 Anrufen täglich gibt es jetzt vielleicht noch zwei oder drei", bedauert der 40-Jährige. "Meine 14 Aushilfen bleiben zu Hause, was jetzt noch an Fahrten anfällt, übernehme ich selbst." Bei seinen Mitarbeitern handele es sich um Teilzeit-Beschäftigte, viele davon Rentner und Studenten.

Lohnkosten seien derweil nur ein Teil der weiterlaufenden Kosten: Für jedes seiner sechs Taxis zahlt Keller nach eigenen Worten zwischen 500 und 700 Euro im Monat, hinzu kommen die Raten zur Abbezahlung der Fahrzeuge. Für ihn sei es nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen, ehe die Insolvenz unumgänglich sei. "Der einzige Lichtblick ist Hilfe vom Staat", sagt er. Eine vom Land eingerichtete "Soforthilfe Corona" für Kleinunternehmer hat er bereits beantragt. Laufende Kosten könnten demnach übernommen werden, bis zu 15.000 Euro seien für Betriebe ab fünf Mitarbeitern möglich. "Jetzt kann ich nur noch hoffen", sagt Keller.