Von Sabrina Lehr

Leimen. Ab dem heutigen Donnerstag sind die Schulen geschlossen. Hinter Leimener Schulportalen rumort es aber. Wie Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Anfrage mitteilte, habe der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nicht-öffentlich und einstimmig beschlossen, keine mobilen Raumluftreinigungsgeräte für die städtischen Schulen anzuschaffen. Stattdessen soll auch nach den Ferien auf regelmäßiges Lüften gesetzt werden – was bei den Leimener Eltern nicht gerade gut ankommt: "Es geht um die Gesundheit und Bildung unserer Kinder, die während der Pandemie ohnehin auf der Strecke geblieben sind", sagt eine Elternbeirätin der Turmschule, die sich an die RNZ wandte. Und sie bemängelt noch etwas: "Das wurde geheim gemacht, ohne dass Eltern die Möglichkeit hatten, zur Sitzung zu kommen." Was sagt die Stadt dazu und wie positionieren sich die Elternbeiratsvorsitzende und die Schulleitung der Turmschule? Die RNZ hat nachgefragt.

> Schulleiterin Angela Münch berichtet, dass die mobilen Anlagen ein Anliegen der Elternschaft seien: "Die Eltern wünschen sich Luftfilter für 20 Klassen als zusätzlichen Schutz zum Lüften." Das habe sie im Vierteljahresgespräch mit der Stadt – dem Schulträger – eingebracht. Nun sitzt die Schulleiterin nach eigener Aussage "zwischen allen Stühlen". "Es gibt gegenläufige Studien zum Nutzen der mobilen Luftfilter", sagt sie. Ihr gehe es nicht um ein "entweder oder" zwischen Lüften und Luftfiltern. "Das Lüften läuft bei uns wunderbar", versichert sie, "aber ein zusätzlicher Virenschutz gerade bei den Varianten, die im Spiel sind, wäre toll."

> Elternbeiratsvorsitzende Michaela Zarnbach findet das Thema "schwierig": "Viele haben sich die Anlagen gewünscht und sind jetzt sehr enttäuscht von der Ablehnung." Sie verwies auch auf das Schreiben von OB Hans D. Reinwald, in dem dieser "sehr detailliert" Gründe für die Entscheidung auflistete. "Das klang für mich plausibel", so Zarnbach.

> Stadtsprecher Michael Ullrich betont, dass nicht-öffentlich "ein Stimmungsbild" beim Gemeinderat abgefragt werden sollte: "Wenn Diskussionsbedarf da gewesen wäre, hätten wir das öffentlich gemacht." Dies sei nicht der Fall, die Diskussion kurz gewesen. Dass das Thema nicht-öffentlich behandelt wurde, begründet Ullrich damit, dass es sich um eine "Schulträger-Angelegenheit" handele. Die Entscheidung, die die Verwaltung den Eltern am Freitag mitteilte und OB Reinwald in einem Schreiben am Dienstag ausführte, basiere auf einer Studie der Universität Stuttgart: "Das Fazit daraus ist, dass die Luftfilter sich nicht lohnen", so Ullrich. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis. Die Geräte könnten die AHA-Regeln ebenso wenig ersetzen wie das Lüften. Pro Stück würden Kosten von 3000 bis 7000 Euro anfallen – insgesamt bei den 100 auszustattenden Räumen also 300.000 bis 700.000 Euro. "Das Land zahlt zwar 50 Prozent, aber das Geld haben wir nicht", so der Stadtsprecher. Das habe Reinwald auch in seiner Stellungnahme an die Eltern geschrieben. Ullrich betont: "Wir hätten es gemacht, wenn es substanziell etwas bringen würde."