Von Thomas Frenzel

Leimen. 2014 gab es eine in Schwäbisch Gmünd, vergangenes Jahr eine in Öhringen bei Heilbronn und 2018 wird es eine in Lahr geben. Und wird irgendwann demnächst auch die Große Kreisstadt Leimen als Standort in dieser Liste der Landesgartenschauen auftauchen? Diese Frage stellt sich seit der jüngsten Gemeinderatssitzung und es war der GALL-Fraktionssprecher Ralf Frühwirt, der das Thema aufs Tapet brachte. Sein Anlass: Im Haushaltsplan fürs kommende Jahr sind 50.000 Euro vorgesehen für eine Studie, mit der geprüft werden soll, ob sich eine Grünschau mit landesweiter Ausstrahlung nicht auch in Leimen verwirklichen lässt.

Derweil Frühwirt die Landesgartenschauen durchaus als "schöne Ereignisse" bezeichnete, "die eine Stadt und ihr Umfeld aufwerten können", und deshalb hier eine schon frühzeitige Bürgerbeteiligung anmahnte, suchte Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage den Ball flach zu halten. Es gehe, wenn überhaupt, nicht um eine regelrechte "Landesgartenschau", sondern nur um deren kleinere Variante, die früher "Grünprojekt" genannt wurde und heute unter dem Begriff "Gartenschau" daherkommt. Eine solche Schau, die für kleinere Städte gedacht sei und im jährlichen Wechsel mit den Landesgartenschauen stattfindet, ging in diesem Jahr in Bad Herrenalb über die Bühne; übernächstes Jahr wird Remstal eine solche Grünschau ausrichten.

Ullrich zufolge hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald die Idee in die nichtöffentlichen Haushaltsberatungen eingebracht - als Gedankenspiel vor konkretem Hintergrund: Hand in Hand mit solchen Gartenschauen gehe in aller Regel eine Aufwertung der Infrastruktur, was mit Investitionen verbunden sei. Hierfür stellt das Land Zuschüsse im siebenstelligen Bereich in Aussicht. Diese Vorteile habe auch der Gemeinderat mehrheitlich erkannt.

Der Haushaltsansatz von 50.000 Euro, der laut Ullrich aber nicht ausgeschöpft werden müsse, ziele auf eine Machbarschaftsstudie durch einen externen Sachverständigen. Dabei gehe es unter anderem auch darum, welche öffentlichen oder privaten Flächen für solch ein Projekt zur Verfügung stehen könnten. Untersucht würde eventuell auch, inwieweit nicht auch eine Kooperation mit Nachbarkommunen möglich sei.

Ein solches Gutachten ist Pflicht für eine Bewerbung, die nach Worten des Stadtsprechers bis spätestens 2019 beim Land eingereicht werden müsste. Aber auch dann geht nichts schnell, da die nächsten Schauen schon alle vergeben sind. "Selbst wenn wir überhaupt in den engeren Kreis gelangten", so Michael Ullrich, "dann reden wir über einen Zeitraum von 2031 bis 2035".