Leimen. (fre) Das Abstimmungsergebnis stand fest, schon bevor die gemeinderätliche Tagesordnung überhaupt zusammengestellt worden war. Denn das einhellige Ja war alternativlos: Leimen bewirbt sich mit seiner Stadtmitte für ein neues Förderprogramm (vgl. Artikel oben), bei dem staatliche Sanierungszuschüsse in Millionenhöhe winken könnten. Unter das bisherige und immer wieder verlängerte Förderprogramm hatte das Land vor nicht geraumer Zeit einen endgültigen Schlussstrich gezogen.

Aus "Innenstadt" soll "Leimen-Mitte" werden. So fasste Jan Currle die Antragsstellung zusammen. Namens der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) betreut er seit Jahr und Tag das Sanierungsgeschehen in der Großen Kreisstadt. Unter seiner Ägide wurde für das gewünschte innerstädtische Sanierungsgebiet das "Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept" erstellt, mit dem der Antrag unterfüttert sein muss.

Demnach rechnet die KE für den beantragten Innenstadtbereich für die nächsten acht bis zehn Jahre mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von über 12,1 Millionen Euro. Auf der Einnahmenseite könnten für die Stadt durch Grundstücksverkäufe allerdings nur erkennbar weniger als eine Million Euro stehen. Deutlicher kann das Gewicht der mit der Antragstellung verbundenen Hoffnung auf eine 60-Prozent-Förderung durch den Staat kaum beschrieben werden. Aber auch dann müssten von der Stadt jährlich rund 450.000 Euro für die Sanierung reserviert werden.

Wichtig war Currle ein Verweis auf das private Engagement: Das inzwischen abgeschlossene Sanierungsgebiet St. Ilgen habe im Stadtteil ein Investitionsvolumen von 23 Millionen Euro ausgelöst; jeder Euro an Fördermittel habe 7,6 Euro an Investitionen bewirkt. Für das neue "Leimen-Mitte" bedeuteten das rund 80 Millionen, rechnete Klaus Feuchter (FDP) doch etwas ungläubig Eins und Eins zusammen. Mathias Kurz (FW) räumte in der Folge freimütig ein, dass derartige Zahlenspiele "etwas schwindlig machen".

Mit dem Integrierten Entwicklungskonzept, das laut Oberbürgermeister Hans D. Reinwald aufgrund des Zeitdrucks durchaus "mit heißer Nadel gestrickt" worden war, hatte insbesondere Ralf Frühwirt (GALL) seine Probleme: Wieder ein "schönes Papier", bei dem man nicht wisse, was hinten herauskomme. Aus seiner Sicht sei bei der hastigen, gleichwohl geforderten Bürgerbeteiligung viel Potenzial verschenkt worden. Fragen, wie sich die Pandemie mit ihren Themen Homeoffice oder Onlinehandel auf die Sanierungsziele auswirken könnten, seien offen geblieben.

Dessen ungeachtet: "Wir brauchen das Förderprogramm", fasste FW-Kurz die Notlage in Worte. Für eine Aufnahme aus dem auslaufenden Landes- in ein neues Bundesprogramm, wie es der OB formulierte, sei laut Richard Bader (CDU) die Voraussetzung mit dem Entwicklungskonzept geschaffen. Auch Peter Sandner (SPD) befand: "Der Nachholbedarf ist klar geworden."