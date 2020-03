Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Auch im Pestalozzi-Kindergarten geht es seit der Schließung sämtlicher Kitas und Schulen wesentlich ruhiger zu. Von den insgesamt 145 Kindern werden hier seit vergangener Woche aufgrund der Coronakrise nur noch höchstens fünf Kinder "notbetreut": Deren Eltern arbeiten in sogenannten systemrelevanten Berufen wie etwa in der Pflege, in der Lebensmittel- oder in der Wasser- und Energieversorgung. Ein Recht auf Notbetreuung haben nur Kinder von Alleinerziehenden in derartigen Berufen oder wenn die Tätigkeiten beider Elternteile in diese Kategorie fallen.

"Heute ist von den fünf angemeldeten Kindern nur eines da", sagt Jeannette Kunoth im Gespräch mit der RNZ. Sie leitet die Pestalozzi-Kita, die in normalen Zeiten 125 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren besuchen; die Krippe betreut zusätzlich 20 Kinder zwischen eins und drei. Als erste kleine Bilanz nach einer Woche Notbetreuung stellt Kunoth fest, dass diese nur von "relativ wenigen" in Anspruch genommen werde.

So gebe es unter den Eltern der Pestalozzi-Kita generell nur eine Handvoll, die in die betreffende Berufsgruppe fallen. "Und von ihnen versuchen wohl einige, auf die Notbetreuung zu verzichten, um das Infektionsrisiko zu verringern", so Kunoth. Etwa seien manche Eltern aufgrund eines Schichtbetriebs nur teilweise auf das Angebot angewiesen.

So kam es in dieser Woche dazu, dass zeitweise nur ein zweijähriges Kind betreut wurde. Neben Kunoth sind täglich eine bis zwei weitere Erzieherinnen im Einsatz. Natürlich sei einiges ungewohnt, erklärt die Kita-Leiterin: "Für das Kind ist es auch eine besondere Situation." Schließlich verstehe ein Zweijähriger noch nicht, warum er plötzlich alleine im Kindergarten ist. "Heute Morgen ging es erst mal darum, zu beruhigen und zu erklären, dass die Mama jetzt gehen muss, aber auch wieder kommt", berichtet Kunoth.

Schwierig sei das Einhalten von Abstandsregeln, schließlich bräuchten insbesondere die ganz Kleinen auch in diesen Zeiten hin und wieder körperliche Nähe: "Gerade die Krippenkinder nehmen wir bei Bedarf natürlich auch mal auf den Schoß." Ansonsten werde wie im normalen Alltag auch viel gespielt und der Garten der Einrichtung genutzt. "Wir sind oft an der frischen Luft", so Kunoth.

Fragen zum Thema "Corona" hätten übrigens schon vor der Schließung einige ältere Kinder gestellt, erzählt die Kita-Leiterin. "Wir versuchen dann, kindgerecht zu vermitteln, worum es geht." Die Bedeutung von Bakterien und Viren sei zudem früher schon im Kindergarten angesprochen worden. "Wir haben auch allen noch mal erklärt, dass richtiges Händewaschen wichtig ist und wie man in die Ellenbeuge niest oder hustet."