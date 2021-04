An dem Behörden-Aufkleber hat die Zeit Spuren hinterlassen. Am Parkplatz des Autos, auf dessen Scheibe die Anweisung klebt, jedoch nicht. Dort steht das Auto seit Monaten. Foto: Lehr

Von Sabrina Lehr

Leimen-St. Ilgen. Ordnungsgemäß ist der Kleinwagen am Straßenrand abgestellt. Dort steht er im Stadtteil St. Ilgen. Tage, Wochen, Monate, ohne dass er bewegt wurde. Die Zulassung läuft ab. Verkehrsbehörde und Ordnungsamt reagieren mit signalfarbenen Aufklebern auf der Windschutzscheibe und der Anweisung, das Auto aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Die Aufkleber verblassen. Das Auto bleibt stehen. Es wird zum Gesprächsthema. Bei Nachbarn und Passanten. Mehr geschieht nicht. Kann es auch nicht: Der Halter des Kleinwagens ist verstorben und sein Auto aufgrund unklarer Nachlassfragen herrenlos.

Dass sich deren Klärung und damit die Entfernung des Autos über Monate erstrecken würde, zeichnete sich nicht ab, als die Ordnungshüter erstmals in Kontakt mit dem Fahrzeug kamen. Zunächst war es der Vollzugsdienst der Zulassungsstelle, der – wie noch auf dem entsprechenden Aufkleber zu lesen ist – am 15. Juli vergangenen Jahres die Landesplakette von dem Kennzeichen entfernte, es "entstempelte". Wieso es außer Betrieb gesetzt wurde, beantwortete Susanne Uhrig, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Generell würden Fahrzeuge aber "im Verfahren von fehlendem Versicherungsschutz, Rückständen bei der Kraftfahrzeugsteuer oder Mängeln am Fahrzeug" entstempelt und damit buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. Denn: "Das Fahrzeug darf nach dem Entstempeln der Kennzeichen grundsätzlich nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum verwendet werden", so Uhrig. Hintergrund ist der fehlende Versicherungsschutz eines Fahrzeugs ohne gültiges Kennzeichen.

Auch das Ordnungsamt wurde auf den Wagen aufmerksam und forderte den Halter via Aufkleber zur Beseitigung des Fahrzeugs auf. "Die Frist beträgt in der Regel zwei bis vier Wochen, je nach Sach- und Rechtslage", so ein Mitarbeiter. Danach erfolge normalerweise eine Überprüfung. "Sollte das Fahrzeug weiterhin an der Ursprungsstelle stehen, werden wir als Behörde dieses entfernen."

Normalerweise. "In diesem speziellen Fall wurde den Betroffenen eine Fristverlängerung zur Klärung der Eigentumsverhältnisse eingeräumt", erklärte das Ordnungsamt. Von dem geparkten Kleinwagen gehe keine akute Gefahr aus, sodass man auf eine Entfernung und damit die Verursachung von Kosten verzichtet habe – zumindest bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind.

Was nun der Fall ist. Denn wie das Ordnungsamt mitteilte, ist inzwischen Bewegung in den Fall gekommen: Als Erbe steht jetzt das Land Baden-Württemberg fest. Entsprechend dürfte auch der Kleinwagen bald von staatlicher Stelle vom Straßenrand entfernt werden. Was dann mit ihm geschieht, ist unbekannt.