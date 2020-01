Leimen-St. Ilgen. (df) Anna Mildenberger musste etwas zittern, doch am Ende strahlte die St. Ilgenerin über das ganze Gesicht. Die 27-jährige Teilnehmerin der Fernseh-Kuppelsendung "Der Bachelor" erhielt am Mittwochabend in der ersten Folge der neuen Staffel eine Rose des begehrten Junggesellen. Damit zog sie in die nächste Runde ein und kämpft weiter um die Gunst des Bachelors, der Kickbox-Profi ist. Somit blieb ihr der K. o. in der ersten Runde erspart.

"Groß, blond und blaue Augen" – so hatte die Gastronomin und Eventmanagerin ihren Traummann im Vorfeld der Sendung gegenüber der RNZ beschrieben. Sie sollte Glück haben, denn damit entsprach der 29-jährige Junggeselle Sebastian Preuss genau ihren Vorstellungen. Und offenbar fand auch der Münchner Gefallen an der St. Ilgenerin. 2,52 Millionen Zuschauern konnten am Mittwochabend auf RTL verfolgen, wie die 27-Jährige mit blonden Haaren im senfgelben Abendkleid und perfekt darauf abgestimmten goldenen Stöckelschuhen beim Bachelor punktete.

Damit hatte Anna Mildenberger mehr Glück als Isabelle und Laureen aus Ludwigshafen. Die Zwillinge bekamen am Ende keine Rose und mussten damit die Sendung verlassen. Die St. Ilgenerin ist nun die einzig verbliebene Kandidatin aus der Metropolregion Rhein-Neckar.

In den sozialen Netzwerken wurde über die Teilnahme der 27-Jährigen an der Kuppelsendung heiß diskutiert. Auf der Facebook-Seite der RNZ erntet die "Rosenanwärterin" sowohl positive als auch negative Reaktionen. So finden die einen, es handele sich bei der Teilnahme an der Sendung um eine Chance, die man ergreifen müsse. Andere hingegen stehen der Sendung eher skeptisch gegenüber und empfinden das Format als "furchtbar". Auf ihrem Profil im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte Anna Mildenberger am Mittwochabend ein Video von sich mit ihrer Rose. Nach der Ausstrahlung der Folge stieg die Zahl ihrer Anhänger um 50 Prozent auf über 5000.

Für Anna Mildenberger geht der Kampf um das Herz des Rosenkavaliers unter der Sonne Mexikos weiter. Sie ist nun eine von noch 19 der ursprünglich 22 Kandidatinnen, die die Chance hat, am 4. März im großen Finale der bereits komplett aufgezeichneten Sendung die letzte Rose des Bachelors zu erhalten und die Frau an seiner Seite zu werden.