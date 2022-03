Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Während die Omikron-Welle offenbar abebbt und eine Zurücknahme zahlreicher Corona-Auflagen am 20. März in Aussicht steht, sorgt die Pandemie in Pflegeheimen immer noch für Probleme. Kürzlich gab es einen Ausbruch im Generationenzentrum St. Ilgen, wobei der zuständige Regionalleiter Thomas Becker von der Evangelischen Heimstiftung erklärte: Es gebe keine Besuchsverbote mehr wie in den ersten Corona-Wellen. Daraufhin wandte sich nun Volker Mandel an die Redaktion und widersprach vehement: Er, selbst geimpft und geboostert, habe seine demente und ebenfalls dreifach geimpfte Mutter nicht besuchen dürfen. Becker wiederum weist dies zurück.

Zwischenzeitlich gab es 24 Infizierte in der Einrichtung, 17 davon waren Bewohner. Wohl dank der guten Impfquote verliefen sämtliche Infektionen mild. Mit Blick auf die Folgen für Bewohner und Angehörige sagte der Regionalleiter damals: "Wir empfehlen, auf nicht-dringliche Besuche zu verzichten, aber wenn es jemandem psychisch nicht gut geht, lassen wir Besuche zu." Doch nun entgegnete darauf Mandel, dessen 83-jährige Mutter nicht infiziert war: "Das ist schlicht gelogen." Er habe diese nicht besuchen dürfen; stattdessen habe sie durch vorzunehmende Corona-Tests und deren Auswertung vier Tage "in Einzelhaft" gesessen, so Mandel über die Quarantäne-Maßnahme.

Becker stellte nun auf Nachfrage klar: "Wir dürfen gar keine Besuchsverbote wie zu Beginn der Pandemie aussprechen, sondern nur Empfehlungen." So hätte auch Mandel seine Mutter besuchen dürfen, wenn er explizit darum gebeten hätte – auch wenn in der Betreffzeile einer E-Mail an die Angehörigen infolge des Ausbruchs im Februar von "Besuchsverbot" zu lesen ist. "Das wurde aber nicht so stringent gehandhabt", so Becker: "In besonderen Fällen wären sogar Besuche bei infizierten Bewohnern möglich gewesen."

Mandel ist es wichtig zu betonen, dass er mit der Versorgung insgesamt im Generationenzentrum hochzufrieden ist: "Die Mitarbeiter in den Wohnbereichen machen einen perfekten Job und dafür gebe ich fünf Sterne und sage danke." Doch ihn treibt ein grundsätzliches Problem um, "das wahrscheinlich in den meisten anderen Pflegeheimen auch besteht". Er fordert Konzepte für ein "Leben mit Corona".

Als Beispiel nennt er etwa die Vorschrift, dass er seine Mutter stets nur mit FFP2-Maske in ihrem Zimmer besuchen darf: "Wir als Angehörige dürfen mit unseren Lieben nicht die Gemeinschaftsräume nutzen oder uns gar mit anderen Bewohnern gemeinsam im Gebäude treffen – obwohl alle Beteiligten geimpft, geboostert, genesen und getestet sind." Dies schränke die "Teilhabe am Leben" stark ein, zumal: "Je weniger Kontakte meine Mutter hat, desto mehr schreitet ihre Demenz voran." Zu dieser Frage teilte Becker diese Woche mit: "Seit 23. Februar ist die Nutzung der Gemeinschaftsräume per Corona-Verordnung wieder möglich." Diese werde im Generationenzentrum inzwischen auch so umgesetzt.

Mandel wünscht sich, dass "Nicht-Infizierte normal behandelt werden". Becker jedoch erläutert, dass im Generationenzentrum vier Tage lang unklar gewesen sei, wer infiziert ist und wer nicht: In dieser Zeit sei die Quarantäneregel angewandt worden.

Der Regionalleiter warnt indes davor, die immer noch bestehende Gefahr durch das Virus zu unterschätzen: "Gerade in einem Pflegeheim gibt es hochgradig gefährdete Menschen, für die auch mit Booster-Impfung eine Infektion höchstgefährlich werden kann." Was die Einschränkungen in Pflegeheimen allgemein angehe, seien den Einrichtungsleitungen die Hände gebunden: "Dafür müsste sich Herr Mandel an den Landesgesundheitsminister Manfred Lucha wenden."