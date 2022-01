Leimen-St. Ilgen. (bmi) Der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße ist am Sonntag gegen 20 Uhr in Brand geraten und hat Feuerwehr sowie Polizei auf den Plan gerufen. Dabei wurde laut Polizei ein Jugendlicher mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ursache für das Feuer könnte "ein unachtsamer Umgang mit einer Shisha" – also einer Wasserpfeife – gewesen sein, wie es von der Polizei weiter heißt.

Mehrere Jugendliche hatten sich in dem Mehrfamilienhaus zum gemeinsamen Shisha-Rauchen getroffen. "Der in Brand geratene Raum war eine Unterkellerung der Garagen ohne direkten Zugang zum Haus", berichtet Leimens Stadtbrandmeister Armin Nelius, der als Erster vor Ort war. Somit kam es im Wohngebäude selbst zu keiner Rauchentwicklung, die Bewohner wurden dennoch bis zum Ende der Löscharbeiten vorsorglich evakuiert. Den Schwelbrand brachte die Feuerwehr Leimen trotz intensiver Hitzeentwicklung schnell unter Kontrolle. Auslöser und verursachter Schaden des Feuers sind unbekannt.

Bereits Mitte Dezember hatte es in der Theodor-Heuss-Straße gebrannt: Damals war im St. Ilgener Ortszentrum ein Wohnhaus in Brand geraten, es war zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen und eine Bewohnerin war mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 19.58 Uhr