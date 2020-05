Leimen/Heidelberg. (luw) Wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstag ein Trio vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts verantworten. Ein 21-Jähriger, ein 22-Jähriger und eine 17-Jährige sollen laut Anklage einen "Mittelsmann" sowie dessen Begleiter mit Axt, Messer und anderen Schlagwaffen bedroht und angegriffen haben. Demnach waren die Angeklagten unzufrieden mit der Menge Marihuana, die sie bei dem Mittelsmann bestellt und letztlich von ihm erhalten hatten. Hauptangeklagte ist die 17-Jährige: Sie war zum Zeitpunkt der ihr vorgeworfenen Taten schwanger und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie Gerichtssprecher Thomas Henn auf RNZ-Anfrage erklärte, sollen die Taten innerhalb von zwei Tagen im Dezember 2019 in der Großen Kreisstadt geschehen sein: die erste am Edeka-Parkplatz in der St. Ilgener Straße, die zweite am Parkplatz des alten Olympiastützpunkts.

Vorausgegangen war eine Marihuana-Bestellung, die die Hauptangeklagte beim späteren Opfer aufgegeben haben soll. Nachdem nur zwei Drittel der versprochenen Menge übergeben wurden, sollen die Angeklagten den Mittelsmann und seinen Begleiter unter anderem mit Messer und Spaltaxt überfallen haben. Dies diente laut Anklage der "Kompensation" für die zu geringe Menge an Marihuana. "Eines der Opfer hat eine Platzwunde am Kopf davongetragen, als er mit der Rückseite des Messers getroffen wurde", so Henn. Auch habe es "Tritte in die Rippen" und Schläge gegeben. Zudem habe das Trio die beiden Männer "mit dem Tode bedroht" und sie dazu gezwungen, ihnen eine Winterjacke, ein Smartphone, ein Parfüm und rund 100 Euro herauszugeben. "Bei der zweiten Tat hat man einem der Opfer mit einer Axt ans Schienbein gehauen", sagte der Gerichtssprecher über den Vorfall am Tag nach der ersten angeklagten Tat. Doch dabei seien weitere Personen hinzugekommen, worauf die Angeklagten geflüchtet seien.

Offenbar sei bei keiner der beiden Taten eine weitere Drogenübergabe geplant gewesen, erklärte Henn. "Beim ersten Mal hat man sich verabredet, um miteinander zu reden." Ob man sich vor der zweiten Tat etwa zufällig getroffen habe, sei nicht bekannt.

Henn beschrieb die 17-jährige Hauptangeklagte als "psychisch etwas neben der Spur". Sie sei zum Zeitpunkt der Taten im vierten Schwangerschaftsmonat gewesen und befinde sich derzeit im Gefängnis.

Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird demnach am Montag, 15. Juni, erwartet. Bis dahin sollen zehn Zeugen und zwei Sachverständige angehört werden.