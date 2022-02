Leimen. (luw) Satiriker Jan Böhmermann machte den Aufschlag, jetzt spielt der Oberbürgermeister den Ball zurück: Hans D. Reinwald hat Musiker Olli Schulz, Profisportler Timo Boll sowie Böhmermann dazu eingeladen, ihr geplantes Tischtennisduell der besonderen Art in Leimen auszutragen. Wie berichtet hatte Schulz als großer Fan Bolls diesen zu einem Spiel herausgefordert, der wiederum gleich zusagte – und Böhmermann schlug Leimen als Austragungsort vor.

Böhmermann und Schulz strickten die Idee in einer der jüngsten Folgen ihres Podcasts "Fest & Flauschig" – dieses digital abrufbare und regelmäßig erscheinende Gesprächsformat hat über eine Million Hörer pro Woche. Nachdem der unter anderem aus der ZDF-Sendung "Magazin Royale" bekannte Böhmermann ins Spiel gebracht hatte, das Duell in Leimen als Heimatstadt der Tennislegende Boris Becker stattfinden zu lassen, reagierte am Freitag OB Reinwald per Internet.

"Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr das bei uns ausrichten würdet", sagt er in einem im Keller des historischen Rathauses aufgenommenen Video. Er sichert darin dem Trio die "ganze Unterstützung" der Großen Kreisstadt zu. So erklärte er sich etwa dazu bereit, zur Begrüßung einen "E-Scooter-Korso" zu organisieren: Damit spielt Reinwald wohl augenzwinkernd auf die von Böhmermann immer wieder geäußerte Sympathie für das Fahren der elektrisch betriebenen Roller an. "Es wäre wirklich toll, wenn Ihr nach Leimen kommen würdet", sagt der OB abschließend.

Der 48-jährige Sänger und Liedermacher Schulz, dessen erfolgreichste Singles 2009 "Mach den Bibo" und 2013 "Rangel Song" waren, sieht sich selbst als besonders guten Hobby-Tischtennisspieler. Er nennt sich scherzhaft "Die Rückhand Gottes", während der mehrfache Europameister und Weltcup-Sieger Boll im Zuge der Planung des Duells den Namen "Der Schnippler" zugewiesen bekam.

Das Spiel könnte nach Schulz’ Aussage "vielleicht für einen guten Zweck" ausgetragen werden. Boll nannte den Mai als für ihn terminlich günstigen Monat. Böhmermann warf derweil die Idee in den Raum, selbst als "Announcer" die Veranstaltung zu moderieren.

Offen ist nun, ob und wie das Trio auf Reinwalds Einladung reagiert ...

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 20.41 Uhr

Kommt Tischtennisprofi Timo Boll nach Leimen?

