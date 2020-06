Von Agnieszka Dorn

Leimen. Die Seele am Strand baumeln lassen, mit einem Eis in der Hand durch europäische Städte flanieren, in den Bergen klettern oder Seeluft schnuppern: So schön das klingen mag, so zurückhaltend gestalten sich momentan noch die Buchungen in den Reisebüros. "Seit März haben wir keine einzige neue Buchung gehabt", sagt Gregory Knoof, der Inhaber von "Greg’s Reisewelt" in Leimen. Dafür hagelte es aufgrund der Coronakrise und infolge geschlossener Grenzen in den vergangenen Monaten Stornierungen und Umbuchungen. Das Reisebüro hatte alle Hände voll zu tun – aber keine Einnahmen. Die Lockerungen der Reisebeschränkungen machen nun ein wenig Hoffnung.

Gregory Knoof hofft, dass die Tourismusbranche in den nächsten Monaten langsam anläuft, wie er sagt. Ab Montag, 15. Juni, ist die Reisewarnung für sämtliche europäische Länder aufgehoben. Dennoch rechnet der Tourismus-Experte damit, dass mit Buchungen zunächst abgewartet wird und sich potenzielle Reisende an den Erfahrungen anderer orientieren wollen. Das betreffe den gesamten Ablauf der Reisen vom Fliegen mit Mund-Nasen-Bedeckung bis hin zu Sicherheitsvorkehrungen vor Ort.

Anfragen für Urlaub in Deutschland etwa an der Ost- oder Nordsee hatte das Reisebüro bislang nicht. Wahrscheinlich würden solche Urlaube mit Appartement-Möglichkeit eher über das Internet gebucht, meint Knoof. Oder sie würden direkt bei den jeweiligen Hotels oder Appartements angefragt. Auch zu Camping-Urlaub hat das Reisebüro bisher keinerlei Anfragen registriert.

Allerdings gab es jede Menge Umbuchungen. Für März, April, Mai und bis Mitte Juni gebuchte Reisen, etwa nach Griechenland, USA oder Ägypten, wurden genau um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Reiseveranstalter haben das Frühjahr-Sommer-Kontingent bereits für das nächste Jahr freigegeben – normalerweise geschieht dies im Herbst für das kommende Frühjahr. Pauschalreisen konnten aufgrund der Einreisebeschränkungen bislang kostenlos storniert werden.

Die Gutscheinlösung – einen Gutschein über den Reisebetrag zu erhalten, anstatt das Geld zurück zu bekommen – sei bei der Stammkundschaft von "Greg’s Reisewelt" nicht gut angekommen. "Die Leute sind verunsichert, ob einige Reiseveranstalter nächstes Jahr aufgrund der Coronakrise überhaupt noch existieren", so Knoof. Um die Gutscheinlösung attraktiv zu machen, müsste die Bundesregierung die Gutscheine absichern, sodass die Reisenden das Geld im Fall einer Insolvenz erstattet bekommen.

Auch die Rückzahlungen für bereits gebuchte Flugtickets seitens der Fluggesellschaften laufe sehr schleppend. Lufthansa und Ryanair würden sich extrem viel Zeit lassen, berichtet Knoof. Dies verschärfe das Problem: Die Kunden verlören das Vertrauen in die Fluggesellschaften und hielten sich mit den Buchungen zurück. Das Reisebüro selbst könne das Geld für die Tickets erst dann erstatten, wenn es von den Airlines überwiesen wurde.