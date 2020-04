> Offene Container für Altkleider von DRK und DLRG gibt es laut der Stadt Leimen in der Heltenstraße, in der Tinquex-Allee, in der Rohrbacher Straße südlich der Shell-Tankstelle und in der Ernst-Naujoks-Straße beim Trafohäuschen. Im Stadtteil St. Ilgen sind weiterhin Spenden an

> Offene Container für Altkleider von DRK und DLRG gibt es laut der Stadt Leimen in der Heltenstraße, in der Tinquex-Allee, in der Rohrbacher Straße südlich der Shell-Tankstelle und in der Ernst-Naujoks-Straße beim Trafohäuschen. Im Stadtteil St. Ilgen sind weiterhin Spenden an Behältern in der Theodor-Heuss-Straße, am Parkplatz gegenüber der Geschwister-Scholl-Schule, an der Westseite des Bahnhofs sowie an der Zufahrtsstraße zum Waldstadion möglich. (luw)

[-] Weniger anzeigen