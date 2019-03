Leimen. (luw) Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf der Leimener Nordostumgehung Landesstraße L600 gestorben. Die Polizei teilte mit, dass der 20-jährige Heidelberger um kurz nach 16 Uhr von Lingental kommend in Richtung Leimen fuhr. Wie Polizeisprecher Christoph Kunkel auf RNZ-Nachfrage erklärte, stürzte er in etwa auf Höhe des Steinbruchs und rutschte in den Gegenverkehr.

Dabei erfasste ihn ein bergauf in Richtung Lingental fahrender Kleintransporter trotz heftiger Bremsung. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Ärzte versuchten noch ihn zu reanimieren - ohne Erfolg: Der 20-Jährige erlag seinen Verletzungen.

Eventuell sei der Motorradfahrer zu schnell gefahren, erklärte Polizeisprecher Kunkel. Die genaue Ursache für den Sturz müsse aber erst noch ermittelt werden. Mit der Unfallaufnahme waren die Beamten bis in den Abend beschäftigt. Die L600 war nach Worten von Armin Nelius, des Kommandanten der Leimener Feuerwehr, bis 19.15 Uhr zwischen der Heltenstraße und der Rohrbacher Straße gesperrt.

Wie Nelius weiter berichtete, waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Leimen, Gaiberg und Heidelberg vor Ort. Zudem seien ein Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz gewesen.

Nelius vermutete am Dienstagabend, dass die hohe Anzahl der Einsatzkräfte auch darauf zurückzuführen sei, dass die Unfallstelle an der Gemarkungsgrenze von Leimen und Heidelberg liegt und deshalb mehrfacher Alarm ausgelöst worden war.