Tempo 30 zum Lärmschutz: Das ist nun auch in Leimen-Mitte vielerorts möglich. Foto: Alex

Von Thomas Frenzel

Leimen. Von Ortsschild zu Ortsschild. So hatten sich Leimens Stadtmütter und -väter ein Tempo 30 auf den stark frequentierten Durchgangsstraßen gewünscht. Doch daraus wird nichts. Zumindest gibt der berechnete Verkehrslärm eine solche durchgängige Geschwindigkeitsabsenkung nicht her. Das war die Erkenntnis, die der Gemeinderat beim Beschließen des aktuellen Lärmaktionsplans hinnehmen musste. Aber: Neue Vorgaben erlauben der Großen Kreisstadt ein deutliches Ausweiten der bestehenden Tempo-30-Abschnitte mit der Lärmschutz-Begründung.

In Leimen-Mitte, wo es bislang nur ein kleines Lärmschutzareal im Bereich der Einmündungen von Schwetzinger und St. Ilgener Straße gibt, kann auf der Rohrbacher Straße als überörtlicher Landesstraße L 594 die zulässige Höchstgeschwindigkeit bis zur Festhallenstraße – und damit fast bis an die nördliche Gemarkungsgrenze zu Heidelberg – auf Tempo 30 abgesenkt werden. Gleiches ist auf der St. Ilgener Straße als Kreisstraße K 4155 bis beinahe zum B 3-Anschluss möglich. Bedenken gegen das Tempo 30 in der Rohrbacher Straße hatte allein die RNV angemeldet: Die Reduzierung könne den Fahrplan durcheinander bringen.

Weniger deutlich fallen die zusätzlichen Lärmschutz-Strecken in den anderen Stadtteilen aus. In St. Ilgen kann auf der Theodor-Heuss-Straße die im Bereich von St. Aegidiuskirche und Alter Fabrik bestehende Tempo-30-Regelung bis zur Siedlerstraße ausgedehnt werden. Abbremsen lässt sich auch der Verkehr auf der von Nußloch nach Sandhausen führenden Kreisstraße K 4156 entlang der bestehenden St. Ilgener Wohnbebauung. In Gauangelloch, wo sich zahlreiche Bürger für ein durchgängiges Tempo 30 auf der Hauptstraße ausgesprochen hatten, kann die im Ortskern bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung nur bis zur Kraichgaustraße beziehungsweise bis zum Birkenweg verlängert werden.

Erstellt hatte auch den neuerlichen Lärmaktionsplan (LAP) das Karlsruher Ingenieurbüro Koehler-Leutwein. Nach Worten von Peter Koehler hatten sich seit dem ersten LAP von 2017 die anzuwendenden Vorschriften zugunsten eines besseren Lärmschutzes verändert. Das habe zur Folge gehabt, dass gegenüber der ersten Fassung deutlich mehr lärmbetroffene Gebäude hinzugekommen seien. Deren Eigentümer könnten nun – allerdings ohne Rechtsanspruch – Schallschutzfenster beantragen. Auch sei zur Lärmminderung auf den betroffenen Straßenabschnitten der Einbau von Flüsterasphalt denkbar. Koehler zufolge sei die Lärmberechnung nicht nur, wie von der EU gefordert, auf Straßen mit einer täglichen Verkehrslast von mindestens 8000 Fahrzeugen erfolgt, sondern auch auf den Straßen mit täglich über 4000 Fahrzeugen. Eine nächste LAP-Fortschreibung stünde 2024 an.

Die Enttäuschung darüber, dass aus dem Lärmschutz nicht mehr Tempo 30 herauszuholen war, stand den Rednern ins Gesicht geschrieben. "Wir haben uns mehr gewünscht", meinte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Peter Anselmann (CDU) erfuhr auf Nachfrage, dass zusätzliche Tempo-30-Strecken während der Nacht von den Lärmberechnungen nicht abgedeckt würden.

Wie Mathias Kurz (FW) hoffte auch Peter Sandner (SPD) darauf, dass sich der Gesetzgeber "zu einem Tempo 30 in den Innenstädten durchringt". Klaus Feuchter (FDP) blickte insbesondere nach Gauangelloch: Neben intensiveren Tempo-Kontrollen in Richtung Gaiberg schlug er mit Hinweis auf die Sicherheit der Kinder vor, die vorhandenen Schulwege zur Erweiterung des Tempo-30-Abschnitts zu nutzen.

Kaum ein gutes Haar ließ Michael Reinig (GALL) am Lärmaktionsplan: "Er greift nicht weit genug." Schließlich seien fast 22 Prozent der Einwohnerschaft erheblichem Verkehrslärm ausgesetzt, drei Prozent sogar in gesundheitsgefährdendem Maße. Sowohl im südlichen Teil der Rohrbacher Straße bliebe die Wohnbebauung beim Lärmschutz außen vor als auch in der Schwetzinger Straße. Neben "Tempo runter" gelte es nun, den Kfz-Verkehr wirksam zu reduzieren, den Radverkehr auszubauen und das Lkw-Aufkommen zu drosseln.