Von Christoph Moll

Leimen-Lingental/Gaiberg. Ja, die Landesstraße 600 zwischen dem Leimener Ortsteil Lingental und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg war noch nie wirklich breit. Aber auch nicht unglaublich schmal. Und dennoch geraten hier seit dem Ende der Sanierung Ende des vergangenen Jahres immer wieder Fahrzeuge aus der Spur. Auf beiden Seiten der Fahrbahn ist die Erde inzwischen fast durchgängig ausgefahren.

Fast überall sind Reifenspuren in der feuchten Erde zu erkennen, die auf gefährliche Manöver deuten lassen. Mitte Januar blieb sogar ein Laster im Fahrbahnrand stecken. Dieser war kein Einzelfall, die Straßenmeisterei musste schon häufiger die Straße reinigen. Klar ist: So viele Menschen können nach der Sanierung nicht gleichzeitig das Autofahren verlernt haben. Irgendeinen Grund muss es also für die Autos auf Abwegen geben. Ist die Straße etwa schmaler als vorher?

Nein, betont Uwe Herzel. Er ist Sprecher des Regierungspräsidiums in Karlsruhe, das für die Sanierung der Landesstraße zuständig war. Herzel betont, dass die Straße in der bisherigen Form wiederhergestellt wurde: "Da es sich um eine Fahrbahndeckenerneuerung und keinen Ausbau handelte, erfolgte die Maßnahme mit der Maßgabe: alt gleich neu in Lage und Höhe." Eine Verbreiterung wäre nur mit einem sehr großen Aufwand möglich gewesen, denn dann hätte das Land Teile der angrenzenden Grundstücke erwerben müssen. Zudem würde wohl die Gefahr bestehen, dass noch schneller auf der Strecke gefahren wird, was zu mehr Unfällen führen könnte. Die Zahl der bekannten Unfälle sei angesichts der Verkehrsdichte und der Streckenführung recht niedrig.

Auch eine schmalere Straße durch einen Baufehler schließt der Behördensprecher aus. Die alte Fahrbahn sei vor dem Beginn der Arbeiten vermessen worden. Auf die vorhandene Asphalttragschicht wurde die neue Binder- und Deckschicht in der ursprünglichen Breite aufgebracht. "Dabei gelten die üblichen Toleranzen von einem bis zwei Zentimeter", so Herzel. "Ein Baufehler in der Form, dass die neue Fahrbahn gravierend schmaler ist als früher, ist auszuschließen." Die Abnahme der Fahrbahn habe stattgefunden. Eine weitere Kontrolle folge bei der Abrechnung.

Im Leimener Gemeinderat sorgten die unbefestigten Bankette der frisch sanierten L 600 am Mittwochabend ebenfalls für Unmut. Die Straßenränder sind so weich, klagte Hans Appel (CDU), dass nicht nur Lastwagen einsinken. Einen Grund steuerte der Gauangellocher Klaus Feuchter (FDP) bei: Früher habe es rechts und links der Straße für Festigkeit sorgende Rasengittersteine gegeben und diese fehlten jetzt. Im Zuge der Straßensanierung sei die Fahrbahn angehoben worden, ohne sie mit besagten Rasengittersteinen zu flankieren. Die Folge: Wer von der Straße abkommt, hat keine Chance mehr, aus dem unbefestigten Erdreich herauszukommen.

So bleibt zu vermuten, dass auch schon vor der Sanierung der Fahrbahn viele Autos und Laster auf Abwegen waren. Allerdings sah man das damals nicht, da die Fahrbahnränder dicht mit Gras bewachsen waren - was das jetzige Problem freilich nicht besser macht ...