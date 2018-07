Leimen. (cm) In Leimen sind viele Nationalitäten vertreten. Das wird derzeit während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland deutlich. Vor einer Woche bejubelten Leimener mit russischen Wurzeln den überraschenden Erfolg des Gastgebers im Achtelfinale gegen Spanien. Dutzende Fans feierten lautstark mit einem Autokorso.

Am Samstagabend spielte Russland wieder - dieses Mal im Viertelfinale gegen Kroatien. Am Ende jubelten die Kroaten - und der russische Autokorso blieb aus. Dafür sprangen die Kroaten ein, allerdings in etwas kleinerem Umfang: Mehrere Autos fuhren hupend durch die Innenstadt, am Kurpfalz-Centrum machten einige Fans Station und sangen ausgelassen auf der Straße.

Am Mittwoch spielen die Kroaten im Halbfinale gegen England. Mal sehen, wer dann in Leimen jubelt.