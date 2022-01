Von Sabine Geschwill

Leimen. Wünsche äußern darf man in der Großen Kreisstadt nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Ob diese dann in Erfüllung gehen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab – in Leimen ganz besonders von der Haushaltslage. In der zurückliegenden Sitzung des Jugendgemeinderates äußerten im Neuen Rathaus die jungen Kommunalpolitiker einige Wünsche und Verbesserungsvorschläge.

Zu den Wünschen gehörte etwa Beleuchtung an der Freizeitanlage "Am Fischwasser" und am Fußball-Minispielfeld am Badener Platz. "Wir haben uns drangemacht und mal entsprechend Flutlicht- und Wegbeleuchtung für beide Standorte geplant", erklärte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald als Sitzungsleiter. Michael Sauerzapf vom Bauamt hatte entsprechende Pläne mitgebracht. Für die genannte Beleuchtung, Kabelgräben und Fundamente rund um das Freizeitgelände samt Basketballspielfeld "Am Fischwasser" müssten demnach rund 61.000 Euro einkalkuliert werden, beim Minispielfeld am "Badener Platz" müsste man mit 18.000 Euro für vier neue Lichtpunkte rechnen. Sauerzapf erklärte, dass der Wunsch nach "mehr Licht" der Jugend dem gerade diskutierten "Lichtkonzept" des Gemeinderates entgegenstehe: Im Zuge dessen will das Gremium zugunsten des Artenschutzes die Beleuchtung in der Stadt künftig reduzieren.

"Wie seht Ihr das?", fragte Reinwald. Daraufhin machten die Jugendvertreter deutlich, dass für sie die Beleuchtung des Freizeitgeländes von hoher Priorität sei. Nur so könne man dieses für alle attraktiver gestalten und der Jugend vor allem in Herbst und Winter einen Treffpunkt für sportliche Aktivitäten auch nach Einbruch der Dunkelheit bieten. Um Kosten zu sparen, könnten die Lichtquellen mit Bewegungsmeldern ausgestattet werden, so der Vorschlag der Jugendräte. Diese Argumente will Reinwald bei den anstehenden Haushaltsberatungen einfließen lassen, kündigte er an.

Eine erfreuliche Meldung hatte das Stadtoberhaupt zum lange geplanten Neubau des Jugendtreffs "Basket 2.0" als Ersatz für die Containerräume an der Hohenstauffenallee: Der Technische Ausschuss des Gemeinderats behandle den Bauantrag, sodass mit den Ausschreibungen begonnen werden und eventuell schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 der Spatenstich erfolgen könne.

Damit sich die Jugendgemeinderäte untereinander besser kennenlernen, Ideen vorbringen und Projekte entwickeln können, wurde ein Workshoptag im März vorgeschlagen. Reinwald ermunterte dazu, Planungen wie etwa die beliebte "Völkerball-Nacht" aufgrund der Pandemie nicht gänzlich fallen zu lassen: "Vielleicht können wir schon im Frühjahr viel positiver nach vorne schauen und Termine planen."

"Ein wichtiges Projekt für die nächsten Jahrzehnte" ist für den OB zudem die Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebiets zwischen Leimen und Heidelberg. Aufgrund der hohen Verschuldung Leimens und des Defizits an Arbeitsplätzen habe die Stadt wie auch die davon profitierende Nachbarkommune Heidelberg ein starkes Interesse daran, dass sich auf der 99 Hektar großen Fläche Zukunftsbetriebe ansiedeln, die Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen bringen. Das würde auch der Jugend neue berufliche Perspektiven bringen, so Reinwald. Nach derzeitigem Stand würden Gewerbesteuereinnahmen der Kommune zufallen, auf deren Gemarkung sich das jeweilige Unternehmen angesiedelt habe. Damit sich die Mitglieder des Jugendgemeinderates selbst ein Bild von dem geplanten Gebiet machen können, schlug ihnen Reinwald eine Ortsbegehung vor.