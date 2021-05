Leimen. (sg) Zwischen Einkäufen und Erledigungen schnell noch einen Corona-Test durchführen lassen – das ist jetzt dank der neuen Schnellteststation am Kurpfalz-Centrum möglich. Sie ist die vierte Schnellteststation, die in Leimen eröffnet wurde, aber die erste, die im Herzen der Stadt zur kostenlosen Corona-Testung einlädt. Der Abstrich werde nur im vorderen Nasenbereich genommen und verursache allenfalls ein Kitzeln in der Nase, keinesfalls aber ein unangenehmes Empfinden, versichern die geschulten Mitarbeiter des Schnelltestteams Karalina Piaslia und Jahleel Sinclair.

Geöffnet hat die Teststation, die von David Cetrez betrieben wird, von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 15.30 Uhr. Termine können nach vorheriger Anmeldung unter www.testlocation.de vereinbart werden. Es sei aber auch möglich, ohne Termin vorbeizukommen, heißt es. Sein Testergebnis erhält man nach einer etwa 15-minütigen Wartezeit vor Ort ausgehändigt oder kann es sich bequem per Mail zuschicken lassen. Ein Negativnachweis ist für 24 Stunden gültig und kann beispielsweise zur Vorlage bei einem Friseurbesuch verwendet werden, informierte Karalina Piaslia.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Gerd Peter Gramlich, Vorsitzender des örtlichen BDS-Gewerbeverbandes "Leimen aktiv", lobten die neue Schnelltestmöglichkeit vor dem Kurpfalz-Centrum in Leimens Mitte. "Ich freue mich über jede Testmöglichkeit für die Bürger", betonte Reinwald, der sich gleich selbst an Ort und Stelle vom schmerzfreien Nasenabstrich überzeugte. Testen und impfen erachte er in der momentanen Situation als die beiden wichtigsten Maßnahmen, um die Pandemie eindämmen und Lockerungen überhaupt in Betracht ziehen zu können.

"Jede weitere Möglichkeit zum Testen führt uns wieder ein Stück zurück in die Normalität. Daher kann ich nur jedem raten, sich testen zu lassen", erklärte der Oberbürgermeister. Diese Meinung teilt auch Gramlich: "Jede Teststation bringt mehr Sicherheit in die Stadt", bestätigte er. Weitere kostenlose Schnelltestmöglichkeiten gibt es in Leimen vor dem dm Drogeriemarkt am Stralsunder Ring, am Rettungs- und Ausbildungszentrum des DRK Leimen in der Tinqueux-Allee 1a und im Schnelltest-Drive-in der SA Schnelltest UG auf dem Parkplatz des Leimener Bäderparks.