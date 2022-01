Leimen. (pri) In Leimen hat am Donnerstagabend ein Geschirrspüler in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelm-Haug-Straße alarmiert. Dort war im zweiten Obergeschoss ein Geschirrspüler in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte war ein technischer Defekt die Ursache. Die anwesenden Bewohner hatte fast 20 Minuten vergeblich versucht das Feuer zu bekämpfen, bis sie die Einsatzkräfte verständigten. Mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Leimen und St. Ilgen gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

Die drei Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 12.35 Uhr