Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Georgiplatz im Herzen der Großen Kreisstadt wird zur Großbaustelle. Das Wann steht noch nicht fest, am Dass lässt sich nicht rütteln. Der Grund: Die Decke der Tiefgarage, die unter dem Georgiplatz liegt, ist undicht. Wasser dringt ein in die unterirdischen Stellplätze, die sich offenkundig zum Millionengrab mausern.

Mit rund zwei Millionen Euro waren die beiden Tiefgaragenebenen in jüngster Vergangenheit saniert worden, jetzt muss ein weiterer Millionenbetrag für die Abdeckung oben draufgesattelt werden. Um diese zu sanieren, muss alles, was den heutigen Georgiplatz ausmacht, abgeräumt werden. Womit sich die Frage nach der künftigen Gestaltung stellt. Und auch diese geht gehörig ins Geld.

Bei der Georgigarage stellt sich einmal mehr die Frage, ob bei ihrer Errichtung in den 1980er Jahren der Pfusch am Bau ein gewichtiges Kriterium war oder "nur" kostensparende Fahrlässigkeit: Bei den beiden unterirdischen Parkebenen war auf eine isolierende Beschichtung des Stahlbetons verzichtet worden. Die Folge: Insbesondere das von den Autos eingeschleppte Wasser - im Winter durch Streusalz belastet - drang in den ungeschützten Beton ein und ließ dessen Stahlarmierung rosten.

Der Georgiplatz im Herzen von Leimen ist wegen der darunter liegenden Tiefgarage ein Sanierungsfall. Foto: Frenzel

Bei der aufwendigen Sanierung stellte sich heraus, dass schädliches Wasser aber nicht nur von den Autos mitgebracht wurde: Auch von oben, vom Georgiplatz, drangen Wasser und Feuchtigkeit durch die Fugen ein. Bei Probegrabungen fanden sich nur noch Reste einer lose verlegten Kunststofffolie, die vom eindringenden Wasser unterspült worden war und zerbröselte, als man sie anfasste.

Der Gemeinderat, dem diese Problematik vorgelegt wurde, nahm das Dilemma sportlich: Die Sanierung beziehungsweise die neue Abdichtung der Tiefgaragendecke wurde keiner Zeit in Frage gestellt. Auch wenn das Gesamtprojekt nach ersten Kostenschätzungen knapp 1,9 Millionen Euro verschlingen wird. Die gemeinderätliche Diskussion (vgl. weitere Artikel) entbrannte am künftigen Erscheinungsbild des Georgiplatzes und vor allem an der Frage der Pflastersteine: Gelber großformatiger Betonstein oder kleiner sandsteinfarbener Kunststein, wie er das aktuelle Bild des Georgiplatzes bestimmt?

Hinzu kommt: Nicht alles, was als Georgiplatz wahrgenommen wird, gehört der Stadt. Es gibt auch private Flächen. Hier drängte der Gemeinderat mit dem Ziel einer einheitlichen Gestaltung darauf, mit den Eigentümern Gespräche aufzunehmen bezüglich einer Kostenbeteiligung. Gespräche, die sich die Stadt nach Meinung von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sparen kann: "Wir kennen die Eigentümer, das Ergebnis kann ich voraussagen."

Ebenfalls voraussagen ließ sich das Ergebnis der gemeinderätlichen Diskussion: Das Thema der Sanierung der Tiefgaragendecke und der Neugestaltung des Georgiplatzes wurde vertagt.

Das sagen die Gemeinderäte

Die Frage, ob man bei der millionenschweren Sanierung der Tiefgarage unter dem Georgiplatz nicht doch besser mit der Tiefgaragendecke und nicht mit den beiden Parkdecks angefangen hätte, wurde bei der Diskussion - wenn überhaupt - eher zwischen den Zeilen gestellt. Die Wortgefechte galten eher den großformatigen gelblichen Betonsteinen, mit denen die Stadt die rund 1700 Quadratmeter pflastern will.

Helle und großformatige Betonsteine, wie sie probehalber schon mal verlegt wurden, könnten dann das vorhandene kleinteilige Pflaster ersetzen. Foto: Frenzel

> Oberbürgermeister Hans D. Reinwald redete nicht um den Brei herum. Mit rund 1,9 Millionen Euro kommen Tiefgaragendecke und Platz teuer zu stehen: "beträchtliche Kosten". Im Gegenzug sei mit über 500.000 Euro an staatlichen Sanierungszuschüssen zu rechnen. Aus seiner Sicht könnten die Arbeiten nach der Biergartensaison beginnen. Mit dem vorgeschlagenen Pflaster habe man beim Heidelberger Zoo gute Erfahrungen gemacht: "Es ist offenbar nicht empfindlich." Da es kein Naturstein ist, sei man auch in der Farbgebung offen, ganz gleich ob eher gräulich oder rötlich.

> Michael Reinig (GALL) brachte die privaten Flächen ins Spiel, insbesondere die Arkaden an der Ostseite des Platzes. Dort dominierten kleinteiliger Porphyr und Buntsandsteinoptik. Wolle man auch die privaten Flächen überplanen, "dann reden wir über ganz andere Preise". Beim Wiederaufbau des Brunnens sei darauf zu achten, dass er sich bei der Kerwe optimal als Bühne nutzen lasse.

> Peter Anselmann (CDU) sah beim Abdichten der Tiefgarage keinen Spielraum. Bei der Platzgestaltung wollte er sich insbesondere beim Blick auf die Arkaden nicht mit einem Schnellschuss anfreunden.

> Klaus Feuchter (FDP) hatte ein Problem mit dem Farbkonzept: "Auf dem Platz dominiert Rot, jetzt soll es gelb und grau werden." Bliebe auf den privaten Flächen der Porphyr und Buntsandstein, sehe alles aus "wie gewollt und nicht gekonnt". Mit den privaten Eignern müsse unbedingt über eine Kostenbeteiligung verhandelt werden.

> Rudolf Woesch (FW) ging auf die Platzgestaltung nicht ein. Seine Fragen zielten - neben der halbjährigen Bauzeit - vor allem auf die Tiefgarage: Bleibt die Georgigarage während der Baumaßnahme offen? Die Antwort des OB: "Ja".

> Peter Sandner (SPD) zeigte sich ebenfalls sehr pragmatisch: "Wenn Wasser durch die Decke der Tiefgarage dringt, muss sie fachmännisch abgedichtet werden." Zum angesprochenen Materialmix beim Pflaster merkte er nur trocken an, dass man mit einem solchen auch anderswo in der Stadt leben müsse. Nichtsdestoweniger solle das Gespräch mit den privaten Eignern gesucht werden.

> Hans Appel (CDU) hakte bei der sandsteinfarbenen Brunneneinfassung nach, die nach Worten des OB erhalten bleiben soll, und wunderte sich über die von der Stadt vorgeschlagene helle Pflasterung. Ob sich nicht das jetzige Pflaster wiederverwenden lasse? Hier winkte Bauamtsleiter Holger Gora ab: Das notwendige Reinigen vor dem Wiedereinbau komme teurer als die neue Pflasterung.