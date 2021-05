Leimen. (fre) Zeigen, wer man ist, zeigen, was man hat: Unter dieser Vorgabe explodierte in den zurückliegenden Jahren die Aufrüstung in Sachen nächtlicher Illumination. Just dieser hat Michael Reinig (GALL) den Kampf angesagt. Als geharnischter Kämpfer für eine Teilnahme der Stadt an den Aktionen "Earth Hour" und "Earth Night", mit denen gegen Lichtverschmutzung allgemein und im Besonderen ins Feld gezogen wird, richtete er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Lanze auf die Beleuchtung von Turmschule, Herz-Jesu-Kirche und Menzerpark.

Mit der städtischen Kampagne "bienenfreundliches Leimen" im Panier und einer neuen Umweltgesetzgebung des Landes im Rücken geißelte Reinig die nächtliche Beleuchtung eines öffentlichen Gebäudes – der stadteigenen Turmschule. Trotz entsprechender Vorgaben sei deren – namensgebendes – Türmchen noch immer nächtlich angestrahlt. Dieses Licht sollte im Sinne des Insektenschutzes abgeschaltet werden, forderte der GALL-Rat unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes". Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sicherte eine Überprüfung dahingehend zu, inwieweit das Abschalten technisch möglich sei.

Auch die nächtens angestrahlte katholische Kirche war Reinig ein Dorn im Auge. Rechtlich handle es sich hier zwar um Privateigentum, bei dem das neue Landesgesetz nicht greife. Andererseits greife die Stadt der Kirchengemeinde beim Unterhalt des Gotteshauses immer wieder mit erklecklichen Mitteln unter die Arme. Reinigs Wissenswunsch: Wer zahlt letztendlich die Stromkosten der nächtlichen Kirchenbeleuchtung?

Und dass im Menzerpark die im Boden installierten Strahler auch noch zu nachtschlafender Zeit eingeschaltet sind, mochte Reinig ebenso nicht nachvollziehen: Per gültiger Parkordnung sei das Betreten des Parks nach Einbruch der Dunkelheit ja eh verboten – weshalb also die Beleuchtung?

Hier zeigte sich der Rathauschef offen wie zugeknöpft: Gerne sei er bereit, das Parklicht in einer der nächsten Ratssitzungen zu behandeln. Andererseits handele es ich bei dem Park um kein Gebäude; das neue Landesrecht greife hier also nicht. Und: Aufgrund der Vorkommnisse, die es hier immer wieder gäbe, könnte sich ein lichtloser Menzerpark vor allem zu einem entwickeln – zu einem Angstraum.