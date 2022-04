Boris Becker mit Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro und Sohn Noah Becker an einem der Prozesstage auf dem Weg zum Gericht in London. Foto: Pezzali

Von Lukas Werthenbach und Christoph Moll

Leimen/London. Für schuldig befunden wurde der wohl bekannteste Sohn Leimens schon in vier Anklagepunkten. Aber muss Tennis-Ikone Boris Becker auch ins Gefängnis? Das entscheidet sich am heutigen Freitag vor dem "Southwark Crown Court" in London. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Zuge eines Insolvenzverfahrens Teile seines Vermögens wie Immobilien und Trophäen bewusst nicht vollständig angegeben zu haben. Der 54-Jährige wies die Vorwürfe zurück. Die RNZ hat bei Freunden, Bekannten und im Rathaus nachgefragt, wie sie den Prozess verfolgen und was man hier über die Vorwürfe denkt:

Hintergrund > Für zahlungsunfähig erklärt wurde Boris Becker gerichtlich in London im Jahr 2017. In der Folge musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen – dabei soll er aber wichtige Teile ausgelassen haben. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsprozesses sehen es die Laienrichter als [+] Lesen Sie mehr > Für zahlungsunfähig erklärt wurde Boris Becker gerichtlich in London im Jahr 2017. In der Folge musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen – dabei soll er aber wichtige Teile ausgelassen haben. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsprozesses sehen es die Laienrichter als erwiesen an, dass Becker unter anderem eine Immobilie in Leimen verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hat. Allgemein habe er seinem Insolvenzverwalter zahlreiche Wertgegenstände verschwiegen und gebe nun seinen Beratern die Schuld, die sich ihm zufolge um seine Finanzen gekümmert hatten, sagt die Staatsanwaltschaft. Beckers Verteidiger erklärte, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig. In 20 der 24 Anklagepunkte folgte die Jury in London dieser Argumentation, auch bei der Frage nach verschwundenen Pokalen. Doch der Schuldspruch in vier Punkten könnte ausreichen, um Beckers Leben zu verändern: Theoretisch droht ihm eine Haftstrafe. Becker kann sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß Einspruch einlegen. dpa

[-] Weniger anzeigen

> Udo und Ute Ehrbar sind Freunde der Familie Becker und kannten auch Boris’ 1999 verstorbenen Vater Karl-Heinz. Udo Ehrbar, der am Montag übrigens 80 Jahre alt wird, war von 1983 bis 1994 Bundestagsabgeordneter der CDU. "Ich wünsche Boris ein Urteil, das ihm die Perspektive lässt, weiter zu arbeiten und sich der Verantwortung zu stellen", sagt er. Jedoch kenne er die Details des Gerichtsverfahrens nicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wissentlich versucht hat Dinge zu verschweigen", so Ehrbar.

Seine Ehefrau Ute berichtet, in der Sache emotional hin- und hergerissen zu sein: "Im einen Moment habe ich einfach nur Mitleid mit ihm und dann frage ich mich wieder: Wie kann so etwas passieren?" Jedenfalls könne sie "nur Positives" über Becker und dessen Familie sagen, erklärt die 76-Jährige. Eine Gefängnisstrafe für Becker würde ihr "sehr leidtun". Und sie gibt zu bedenken, auch mit Blick auf das junge Alter, in dem Becker plötzlich zum Weltstar wurde: "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der keinen Fehler gemacht hat."

Inge Hess. F: sg

> Inge Hess kennt die Beckers ebenfalls schon seit Jahrzehnten, ist aktiv bei "Leimen legt los" und wurde zuletzt auch überregional bekannt, weil sie mit Graffiti-Kunst Leimens Stromkästen verschönert. "Ich kenne den Boris und war immer begeistert von seinen Erfolgen", erinnert sich die 80-Jährige. "Ich weiß noch, als seine Eltern hier in der Nußlocher Straße wohnten und es noch keinen Kabelanschluss fürs Fernsehen gab: Da hatten sie sich einen Parabolspiegel aufs Dach montiert, um die Übertragungen seiner Spiele zu empfangen."

Diesen Trick hätten sie und ihr Mann dann 1986 auch angewandt: Damals gewann der 18-jährige Becker zum zweiten Mal das Turnier von Wimbledon. Angesprochen auf den Prozess, sagt Hess: "Das tut mir unheimlich leid." Sie glaubt, dass der frühe Tod von Beckers Vater ein Grund für die Probleme sein könnte, die ihn nun juristisch einholen. "Wenn man mit 17 Jahren in so ein Haifischbecken geworfen wird, ist es schwierig." Der Rat seines Vaters wäre auch Jahre danach wichtig für finanzielle und bürokratische Fragen gewesen, meint Hess: "Boris hat wahrscheinlich einfach irgendwann den Überblick verloren." Auch sie könne sich nicht vorstellen, dass er andere "wissentlich betrogen" hätte.

Bruno Paolini. F: cm

> Bruno Paolini kennt Boris Becker seit dessen Kindheit. "Er hat schon als Neunjähriger bei mir Pizza gegessen", erzählt der Inhaber von "La Piazza" in der Rathausstraße. Paolini war mit Beckers Vater befreundet und hat nach wie vor guten Kontakt zu Mutter Elvira, die auch gerne zu Gast sei. "Sie ist ein toller Mensch und es ist eine super Familie", sagt er. "Und Boris war immer ein super Junge." Den Prozess hat der Gastwirt verfolgt, sagt: "Es wäre sehr schade, wenn er in Haft muss – aber das wird nicht passieren." Becker müsse schließlich Geld verdienen können, um Schulden zu bezahlen. Die Ursache sieht Paolini darin, dass Becker falsch beraten worden sei. Dieses Problem hätten viele Prominente.

"Boris hat viel geleistet, ist vernünftiger geworden und ein anständiger Mensch", meint er. Bei seinen mehrmaligen Heimatbesuchen pro Jahr komme der Ex-Tennisstar immer vorbei – so wie auch noch zu seiner aktiven Zeit, als Becker spät abends bei der Ankunft in Leimen noch Pizza bestellt habe. "Boris ist heute ein Feinschmecker – er weiß, was es Gutes zu trinken gibt", sagt Paolini, der auch schon die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Steffi Graf, Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko bewirtet hat.

> Hans D. Reinwald, Oberbürgermeister von Leimen, bat auf Anfrage um Verständnis dafür, "dass wir zum Privatleben unseres Ehrenbürgers Herrn Boris Becker keine Stellung beziehen".

> Volker Raule, Vorsitzender von Beckers Heimatverein TC Blau-Weiß Leimen, will ebenfalls nichts zu dem Thema sagen: "Das ist eine familiäre Angelegenheit."