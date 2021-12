Leimen. (pri) Am späten Mittwochnachmittag kommt es zu einem Feuerwehreinsatz im Edeka-Markt in der St. Ilgener Straße. Dort sind in einem Nebenraum offenbar zwei Reinigungsmittel zusammen geflossen. Eine Mitarbeiterin klagte über Atemnot. Im Markt selbst bestehe keine Gefahr, hieß es.