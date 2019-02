Leimen. (aham) Seiltänzer, Clowns und Tiger: Das verspricht das Gastspiel des "Moskauer Circus" in Leimen. Ab nächster Woche schlägt der Zirkus, der entgegen seines Namens aus Bayern kommt, seine Zelte auf dem Platz am Mix-Markt auf. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, 28. Februar, - und auf glückliche RNZ-Leser wartet vor der Premiere ein ganz besonderes Erlebnis.

Als "einer der letzten Großcircusse aus Deutschland" bezeichnet sich das Unternehmen selbst. Das Programm in der Manege steht bei der aktuellen Tour unter dem Motto "Viva Espana", da sieben Artisten aus Spanien mitwirken. Dazu gehört etwa das Trio, das Spektakuläres auf dem Drahtseil zeigt - sogar einen Salto Mortale, wie der Zirkus verrät. Bis Sonntag, 10. März, ist der Zirkus in der Großen Kreisstadt; die Vorstellungen sind donnerstags bis samstags um 16 sowie um 19.30 Uhr, am Sonntag, 3. März, um 14 und 17 Uhr, und am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr.

Die 1000 Zuschauer, die in das große Kuppelzelt passen, erwartet bei den Vorstellungen zudem eine Trampolinshow, Handstandakrobatik, Clownerie, eine Nummer am Trapez und eine Hunderevue mit Robano Kübler. Letzterer kann aber nicht nur mit den bellenden Vierbeinern gut: Er gilt auch als "Raubtierflüsterer". Mit seinen Tigern, bengalische und weiße, ist er vermutlich der Star der Manege.

Neu in der Tiger-Truppe des Tiertrainers ist übrigens Tinkerbell. Sie wurde nach Angaben des Zirkus in einem Zoo in Frankreich geboren und von ihrer Mutter verstoßen. Daraufhin zog Kübler sie mit der Flasche groß.

Jetzt ist das bengalische Tigerkind ein Jahr alt - und RNZ-Leser können ein exklusives Treffen mit Tinkerbell gewinnen. Fünf Gewinner dürfen mit einer Begleitperson am Donnerstag, 28. Februar, Tinkerbell streicheln, sich mit ihr fotografieren lassen und von Robano Kübler mehr über die Raubkatzen erfahren. Im Anschluss gibt es außerdem noch eine Tour hinter die Kulissen des Zirkus und um 16 Uhr dürfen die Gewinner schließlich die Premierenvorstellung erleben.

Info: Die RNZ verlost fünf mal zwei Karten für die Premierenvorstellung des "Moskauer Circus"; die Gewinner dürfen vorher Tigermädchen Tinkerbell nahekommen und streicheln und erhalten eine Führung hinter die Kulissen des Zirkus. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 25 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN KLARO (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Tiger sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 25. Februar, um 14 Uhr geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).