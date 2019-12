Von Thomas Frenzel

Leimen. Frei Parken. So heißt beim Brettspiel-Bestseller Monopoly das einzige Feld, auf dem die Spieler vor Immobilienhaien oder abzockenden Staatsunternehmen sicher sind. Inzwischen zeigt sich, dass diese Spielidee der Wirklichkeit allenfalls um ein paar Schritte voraus war oder ist: Kostenfreies Parken wird auch im echten Stadtleben immer seltener. Und Leimen bildet da keine Ausnahme: Die Große Kreisstadt will zum Jahresbeginn 2020 ihre Parkraumbewirtschaftung ausweiten und macht dabei auch vor den Pendlern am S-Bahn-Haltepunkt St.Ilgen/Sandhausen nicht Halt.

Unterm Strich ist die Ausweitung der Gebührenzonen lediglich die angestrebte Fortführung einer Absicht, die bereits zum Jahresbeginn 2019 angekündigt worden war, bislang aber nur zögerlich umgesetzt wurde: Dauerparkern soll per Parkgebühren ein Riegel vorgeschoben werden.

Hintergrund Am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen sind noch keine Parkscheinautomaten aufgestellt, aber sie werden kommen. Dann müssen auch Pendler mit gültigem Bahnticket fürs Abstellen ihres fahrbaren Blechs zahlen. Für 24 Stunden werden 2,00 Euro fällig, für 48 Stunden 4,00 Euro und für drei Tage 5,00 Euro. 7,00 Euro werden für eine Wochenkarte [+] Lesen Sie mehr Am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen sind noch keine Parkscheinautomaten aufgestellt, aber sie werden kommen. Dann müssen auch Pendler mit gültigem Bahnticket fürs Abstellen ihres fahrbaren Blechs zahlen. Für 24 Stunden werden 2,00 Euro fällig, für 48 Stunden 4,00 Euro und für drei Tage 5,00 Euro. 7,00 Euro werden für eine Wochenkarte verlangt, für eine Zwei-Wochen-Karte müssen die kommenden Automaten mit 14 Euro gefüttert werden. Diese Tarife sind unabhängig von einem Bahnticket. Monatskarten für 18 Euro und Jahreskarten für 150 Euro werden ausschließlich gegen Vorlage entsprechender Bahnfahrausweise von den Rathäusern von Leimen und Sandhausen ausgestellt. Die Gebührenpflicht für das Parken in den Zentren von Leimen-Mitte und St. Ilgen gilt von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Sonn- und Feiertage bleiben kostenfrei. Jede angefangene halbe Stunde kostet 0,50 Euro, die erste halbe Stunde ist via "Brötchentaste" in aller Regel gebührenfrei. Die Höchstparkdauer wird je nach Örtlichkeit von der Stadt festgelegt. Für das Parken entlang der Rohrbacher Straße L 594 in Leimen-Mitte gilt eine Spezialregelung. Für bis zu zwei Stunden werden 2,00 Euro fällig, bei bis zu sechs Stunden 3,00 Euro und für bis zu elf Stunden 4,00 Euro. fre

Die Gebührenzonen waren seinerzeit schon definiert worden. In Leimen-Mitte wurde der engere Stadtkern bis zum Altenheim am Ortsausgang in Richtung Nußloch ausgedehnt, der als "verkehrsberuhigt" ausgewiesene Abschnitt der Kaiserstraße zwischen St. Ilgener und Schwetzinger Straße war genauso dabei wie die Bürgermeister-Weidemeier-Straße mit ihren beiden öffentlichen Parkplätzen. Neu hinzu kommt nun in Leimen-Mitte das Längsparken auf der Ostseite entlang der Rohrbacher Straße L594, wo bislang auch Linienbusse kostenfrei abgestellt werden durften.

Im Stadtteilzentrum von St. Ilgen gilt die per Satzung festgelegte Parkraumbewirtschaftung für den Bereich rund um die sanierte Alte Fabrik – auch in der Bahnhof- und entlang der Theodor-Heuss- sowie in der Weberstraße bis zum Tigyplatz. Aber hier ist bislang das Parken mit Parkscheibe noch kostenfrei. Auch beim Tigyplatz sind offenbar die Vorkehrungen zum Aufstellen von Parkscheinautomaten schon erfolgt.

...in der als Spielstraße ausgewiesenen Kaiserstraße in Leimen-Mitte...

Wirklich neu ist hingegen, dass künftig auch die Pendler zahlen müssen, die das Park-&-Ride-Angebot am St. Ilgener S-Bahn-Haltepunkt nutzen. Ihr Pech: Diese Parkplätze, die von der Bahn mitfinanziert worden waren, fallen aus der zehnjährigen Kostenfreiheit heraus, mit der diese Bahn-Förderung verknüpft war. Bislang galt: Wer seinen gültigen Fahrausweis am Bahnhofkiosk oder bei den Bürgerämtern vorlegte, bekam eine entsprechende Genehmigung für freies Parken. Damit ist Schluss. Tages- und wochenweise müssen alsbald Gebühren berappt werden, an Automaten, die erst noch aufgestellt werden müssen. Für Monats- und Jahreskarten wird die Vorlage von entsprechenden Monats- oder Jahreskarten für den Öffentlichen Personennahverkehr Pflicht. Die dazu gehörenden Parkausweise können ausschließlich bei den Kommunalverwaltungen von Leimen und Sandhausen gekauft werden.