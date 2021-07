Leimen. (fre) Als könnte ihn kein Wässerchen trüben. So fließt der Leimbach zwischen seinen Dämmen durch St. Ilgen. Vor zwei Wochen, als über der Region der Regen schier nicht enden wollte, sah das anders aus: Da hatte nicht mehr viel gefehlt und der Leimbach wäre übergelaufen. Das berichtete Oberbürgermeister Hans D. Reinwald am Donnerstagabend in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Auch unter dem Eindruck der verheerenden Hochwasserfluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz will der Rathauschef deshalb den Katastrophenschutz wieder mehr ins Bewusstsein rufen und in Sachen Leimbach auch beim Rhein-Neckar-Kreis vorstellig werden. Reinwalds grundsätzliche Kritik: "Der Zivilschutz wird nicht mehr ernst genommen."

Zusammen mit dem für den Katastrophenschutz zuständigen Stadtbrandmeister Armin Nelius habe er den Leimbach inspiziert, sagte Reinwald. Schwachstellen seien aufgefallen, unter anderem bei den Brückenbauwerken. Unter diesen verliefen Versorgungsleitungen ebenfalls über den Bach; im Ernstfall könnten sie den Abfluss des Wassers behindern. Hier müsse mit den Versorgern geklärt werden, ob es nicht andere Wege der Bachquerung gäbe.

Druck machen will Rheinwald auch beim Rhein-Neckar-Kreis, insbesondere bei dessen Wasserrechtsamt. Dort dümpelt das seit den 1990er Jahren diskutierte Hochwasserschutzprojekt einer gleichzeitigen Tieferlegung und Verbreiterung des Leimbachbetts vor sich hin. Das Projekt, so der OB, muss endlich beschleunigt angegangen werden: Es herrscht "dringender Handlungsbedarf".

Die Vorwarnzeit und die Alarmierung der Bürgerschaft treiben den Leimener OB ebenfalls um. Beim Kreis werde er deshalb auf Pegelmessstellen entlang des Leimbachs drängen. Auch müsse untersucht werden, wie und wo bei drohendem Hochwasser die Bachdämme gezielt geöffnet werden könnten, um Schlimmeres zu verhindern. Schließlich gäbe es in St. Ilgen jede Menge von Souterrainwohnungen – für sie seien Überflutungen "brandgefährlich".

Auch anderweitig werde man aus der aktuellen Flutkatastrophe die Lehren ziehen, versprach Reinwald. Die Rückkehr zu einem Warnsystem mit Sirenen sei eine davon. Erste Gelder sollen im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt werden. Bereits in Arbeit sei verwaltungsintern ein Handbuch, wie zu verfahren ist, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall komme. Nächstes Jahr, versprach der OB, solle diese umfassende Handlungsanweisung vorgestellt werden.